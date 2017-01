Fundingstart auf der neuen Crowdinvesting-Plattform von TodayCapital

Auf www.today-capital.de fällt am 30. Januar 2017 der Startschuss für die erste Crowd-Finanzierung. „TodayHaus“ heißt das Projekt und ist ein Baukonzept mit sozialem Anspruch, das eine Lösung gegen die Wohnraumknappheit in Deutschland bietet. Private Anleger können sich schon ab 500 Euro beteiligen. Sie erhalten eine attraktive Verzinsung von jährlich 6 % bei einer Laufzeit von 48 Monaten.

Fundingstart für das erste Projekt

(firmenpresse) - Köln/Mönchengladbach, Januar 2017 - Gleich das erste Projekt auf TodayCapital, der neuen Crowdinvesting-Plattform für den Immobiliensektor, ist anders, als die üblichen Immobilieninvestments, bei denen Anleger eine reine Immobilie finanzieren. Bei „TodayHaus“ investieren sie in ein Baukonzept. Der Projektträger, die TodaySystems GmbH aus Mönchengladbach, hat mit „TodayHaus“ ein erfolgreiches Lösungskonzept geschaffen, das bezahlbaren und nachhaltig gebauten Wohnraum in kürzester Bauzeit ermöglicht.



„TodayHaus“ setzt auf eine Bauweise, die der dringenden Nachfrage nach Vereinfachung und Beschleunigung des Bauens nachkommt. Das Unternehmen realisiert industriell in Serie gefertigten Wohnraum in Fertighaus-Bauweise unter Verwendung von Profilstahlrahmen-Konstruktionen mit stark dämmenden Fassaden. Der soziale Anspruch macht dieses Konzept besonders: Die ersten Häuser werden als Einfamilien-Reihenhäuser gebaut und bieten einkommensschwächeren Familien mit bis zu vier Kindern ein mietbares, großzügiges Zuhause.



„Wir freuen uns, mit der ersten Crowd-Finanzierung direkt eine attraktive Beteiligung an einem Unternehmen der Immobilienbranche zu ermöglichen“, erklärt Ssam Arasteh, Geschäftsführer von TodayCapital. Der Projektträger weist langjährige Erfahrung in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft auf.



Mit Hilfe von Privatinvestoren wird für das Projekt „TodayHaus“ 520.000 Euro eingesammelt. Jeder Anleger kann sich bereits ab 500 Euro Investitionssumme beteiligen. Die Laufzeit eines Darlehens beträgt vier Jahre mit einem Festzins von 6 Prozent pro Jahr. Darüber hinaus gibt es einen Bonus auf das erste Investment der Plattform. Anleger können von bis zu einem 1 Prozent mehr Zinsen profitieren, wenn sie in den ersten drei Wochen ab Fundingstart am 30.01.2017 investieren beziehungsweise sich mit einer Mindestsumme von 3.000 Euro am Projekt beteiligen. Der Zahlungsverkehr läuft über den Treuhänder SECUPAY, der in der Crowdinvesting-Branche bekannt ist und für eine sichere Abwicklung der Darlehenszahlung steht.





Über TodayCapital

TodayCapital ist eine neue, innovative Crowdinvesting-Plattform für den Immobiliensektor. Die Online-Plattform stellt ausgewählte Projekte und Unternehmen der Immobilienwirtschaft vor, an denen sich interessierte Kleinanleger schon ab 500 Euro beteiligen können. Durch den Zusammenschluss vieler Geldgeber erhalten auch Anleger mit geringen Summen den Zugang auf einen bislang schwer erreichbaren Markt. Investments erfolgen durch die komplett digitale Abwicklung schnell, transparent und unkompliziert. Crowdinvesting verändert die Finanzierungsmöglichkeiten von Projekten und Unternehmen, indem viele Investoren individuell und unabhängig voneinander entscheiden können, ob eine Investmentchance das nötige Kapital erhält. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln wird von Ssam Arasteh geleitet, der sein Immobilien-Know-how mit einem Team aus Experten in den Bereichen Immobilien, Finanzen, Marketing und Architektur bündelt.

