NoSpamProxy ist Champion 2017 in unabhängiger Nutzerbefragung für E-Mail-Sicherheit

NoSpamProxy schließt in der unabhängigen Nutzerbefragung durch das Analystenhaus techconsult hervorragend ab und wird Champion im Segment E-Mail-Security.

Net at Worküberzeugt mit NoSpamProxy sowohl funktional und technisch als auch als Partner

(firmenpresse) - Paderborn, 26. Januar 2017 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, gibt bekannt, dass die Mail-Security-Lösung als Champion aus dem Professional User Rating Security Solutions 2017 (PUR-S 2017) des Analystenhauses techconsult hervorgeht. Das Paderborner Softwarehaus setzte sich damit gegen viele relevante Anbieter für E-Mail-Security durch. Basis für die unabhängige und herstellerneutrale Bewertung ist das umfassende Feedback aktiver Kunden und Nutzer.

Bewertung durch Kunden ist ausschlaggebend

Das Studiendesign fokussiert ausschließlich auf das Feedback von Kunden, die die jeweiligen Lösungen im Einsatz haben. Für die Studie wurden mehr als 2.400 detaillierte Anwenderinterviews zu acht Lösungsbereichen geführt. Im Bereich E-Mail-Security wurden insgesamt 670 Interviews ausgewertet. Von 45 als potenziell für Deutschland identifizierten Anbietern lagen für 23 Anbieter so viele und aussagefähige Kundenbewertungen vor, dass sie als marktrelevant eingestuft und in der Analyse berücksichtigt wurden.

NoSpamProxy setzte sich deutlich von den teilweise deutlich größeren und bekannteren Wettbewerbern sowohl in der Bewertung der Lösung und des Technologieansatzes, als auch in der Bewertung des Unternehmens als Partner ab. So erreichte NoSpamProxy mit seinen überaus guten Kundenbewertungen als einziges deutsches Produkt die Spitzenbewertung als Champion. Nur zwei Unternehmen wurden als Champion ausgezeichnet - darunter keiner der großen US-Anbieter.

"Das Besondere am Professional User Ranking ist der Fokus auf reale Kundenbewertungen. Hier wird nicht nach abstrakten, formalen Kriterien oder Analystenmeinung beurteilt, sondern danach, wie gut sich eine Lösung in der täglichen Praxis bewährt", sagt Henrik Groß, Senior Analyst bei techconsult. "Das sehr gute Abschneiden von NoSpamProxy basiert darauf, dass die Kunden und Nutzer von der Leistung des Produkts im täglichen Einsatz durchweg überzeugt sind und in Net at Work einen verlässlichen und innovativen Partner sehen."

Unterm Strich zählt nur der Kundennutzen

Als mittelständischer Anbieter konzentriert sich Net at Work darauf, mit einem leistungsstarken Produkt und bestmöglichem Service zu punkten. Dafür sucht Net at Work den engen Austausch mit seinen Kunden vor und nach dem Erwerb der Lösung. So werden kleine und große Verbesserungspotentiale in der täglichen Nutzung sofort erkannt. Da die Entwicklung vollständig im eigenen Haus in Paderborn erfolgt, können Kundenwünsche und technische Innovationen sehr zeitnah ins Produkt einfließen. Ein Beispiel hierfür ist die Erweiterung Disclaimer, die auf Kundenwunsch entwickelt wurde und mit der Marketing-Disclaimer im Mail-Footer zentral gepflegt werden können.

"Für uns zählt unterm Strich nur, wie gut die Kunden mit unserem Produkt den wachsenden Gefahren im Mail-Verkehr begegnen können", erläutert Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work, das Unternehmensprinzip. "Wir arbeiten sehr fokussiert auf dem Thema Mail-Security. Damit können wir nicht nur die besten AntiSpam/AntiMalware- und Mail-Spezialisten bei uns versammeln, sondern sind auch nicht durch andere Produkte oder Baustellen abgelenkt. Der Fokus erlaubt uns eine Liebe zum Detail, die unsere Lösungen in der täglichen Praxis für unsere Kunden besser macht als andere Produkte."

"Diese Auszeichnung ist für uns besonders wichtig, weil sie auf der Einschätzung von Kunden und Nutzern beruht", bewertet Ulbrich das Abschneiden im Professional User Ranking der techconsult. "Durch den engen und partnerschaftlichen Dialog mit vielen Kunden bekommen wir oft sehr positives Feedback zu unserem Produkt, aber jetzt noch einmal unabhängig erhoben und verdichtet im Vergleich zum Wettbewerb zu sehen, wie zufrieden unsere Kunden sind, macht uns besonders stolz."

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die 1995 gegründete Net at Work GmbH ist Softwarehaus und Systemintegrator mit Sitz in Paderborn. Gründer und Gesellschafter des Unternehmens sind Geschäftsführer Uwe Ulbrich und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Exchange und Skype for Business betreibt.

Als Softwarehaus entwickelt und vermarktet Net at Work mit NoSpamProxy eine integrierte Gateway-Lösung für Secure E-Mail. NoSpamProxy bietet sichere Anti-Malware-/Anti-Spam-Funktionen, eine automatisierte E-Mail-Verschlüsselung sowie einen praxistauglichen Large File Transfer auf einer technischen Plattform. So garantiert der modulare Ansatz von NoSpamProxy eine vertrauliche und rechtssichere E-Mail-Kommunikation. Die Experton Group sieht NoSpamProxy als Product Challenger für E-Mail- und Web-Kollaboration. Zu den mehr als 1.800 Unternehmen, die die Sicherheit ihrer Mail-Kommunikation NoSpamProxy anvertrauen, gehören u.a. DaimlerBKK, Deutscher Ärzte-Verlag, Hochland, Komatsu Mining, das Kommunale RZ Minden-Ravensberg/Lippe und SwissLife. Weitere Informationen zur E-Mail Security Suite NoSpamProxy finden Sie unter www.nospamproxy.de.

Im Servicegeschäft bietet Net at Work ein breites Lösungsportfolio rund um die IT-gestützte Kommunikation und die Zusammenarbeit im Unternehmen mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Portfolio von Microsoft. Als Microsoft Gold Partner für Messaging, Communications, Collaboration and Content, Cloud Productivity und Application Development gehört Net at Work zu den wichtigsten Systemintegratoren für Microsoft Exchange, SharePoint und Skype for Business. Das erfahrene Team von langjährigen IT-Experten verfügt über umfassendes Know-how bei der Umsetzung individueller Kundenanforderungen und berücksichtigt bei Projekten neben der Skalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit der Lösung auch die Einhaltung der definierten Zeit- und Budgetziele. Kunden finden somit bei allen Fragen kompetente Ansprechpartner, die ihnen helfen, modernste Technologien effizient und nahtlos in bewährte Geschäftsprozesse zu integrieren. Zu den Kunden im Servicegeschäft gehören u.a. Goldbeck, Miele, die Spiegel Gruppe, die Universität Duisburg-Essen sowie Wincor Nixdorf.

Weitere Informationen zum Unternehmen Net at Work und dem Serviceangebot finden Sie unter www.netatwork.de.

