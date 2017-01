Konkurrierende Staatsziele - Sachbuch prangert das rituelle betäubungslose Schächten an

Volker Mariak kritisiert in "Konkurrierende Staatsziele - Religionsfreiheit vs. Tierschutz" das Leid von unschuldigen Tieren, das mit dem rituellen Schächten einhergeht.

(firmenpresse) - 2002 wurde in Art. 20a GG das Staatsziel Tierschutz aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt befassen sich Veterinärämter und untere Gerichte mit Anträgen zur rituellen betäubungslosen Schlachtung gemäß religiösen muslimischen Überlieferungen. Das ethische und rechtliche Dilemma dieser Anträge resultiert aus der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmegenehmigung für betäubungsloses Schächten. Sowohl im rechtstheoretischen als auch im soziokulturellen Bereich erwächst aus dieser daraus resultierenden Problemlage ein erhebliches gesellschaftliches Streitpotenzial, das ebenfalls die Integration muslimischer Mitbürger ernsthaft belastet. Erinnert wird man hier an die unsägliche Gewissensprüfung vergangener Jahre, die in der Bundesrepublik Wehrdienstverweigerer erdulden mussten. Genau diese Gewissensprüfung obliegt Veterinärbehörden und unteren Gerichten, die damit schlicht überfordert sind. Dies ist eine zentrale These der vorliegenden Schrift. Eine weitere These ist ausgerichtet auf den Sachverhalt der Tierquälerei, der - wissenschaftlich erwiesen - durch betäubungsloses Schächten stattfindet.



Volker Mariak untersucht in seiner Schrift "Konkurrierende Staatsziele - Religionsfreiheit vs. Tierschutz" diese Problematik und prangert die Ausnahmegenehmigung für das Schächten scharf an. In seinem Buch stellt er Fragen, die für viele Menschen unangenehm sein werden. Diese scheinen ihm aber notwendig, um das Leid von Tieren zu vermeiden - denn sollten in unserer modernen, fortgeschrittenen Welt Tiere unnötig im Namen von Religionen leiden?



