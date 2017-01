Dauerkarten-Vorverkaufsrekord für den Seepark Zülpich.

Mit dem Ergebnis von 4.800 verkaufter Dauerkarten endet der bisher erfolgreichste Vorverkauf für den Seepark Zülpich.

Das Strandbad gehört zu den Highlights im Seepark Zülpich.

(firmenpresse) - Der Vorverkauf der Dauerkarte für den Seepark Zülpich ist beendet und hat mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Mit 4.800 verkauften Dauerkarten übertrifft das aktuelle Ergebnis nicht nur den Vorverkauf des Vorjahres mit 3.200 verkauften Dauerkarten, sondern sogar die Gesamtzahl aller im Jahr 2016 verkauften Dauerkarten.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass die Jahreskarte für den Seepark Zülpich immer größeren Anklang findet. Mit 70 Prozent machen die Bürgerinnen und Bürger aus der Römerstadt Zülpich nach wie vor den größten Käuferanteil aus. Aber auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden wie Mechernich, Vettweiß, Euskirchen und Erftstadt sowie aus den Großstädten wie Köln und Düsseldorf erreichen uns Dauerkartenbestellungen für den Seepark Zülpich", freut sich Christoph M. Hartmann, Geschäftsführer der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH.



Besonders Familien mit Kindern unter 17 Jahren nehmen das Angebot der Dauerkarte für den Seepark Zülpich gerne wahr, um das ganze Jahr die zahlreichen Attraktionen vom Riesen-Hüpfkissen über das Strandbad bis zum Piraten-Kletterschiff nutzen zu können. Etwa die Hälfte aller verkauften Dauerkarten sind Familienkarten.

Außerhalb der Parksaison können die Dauerkarteninhaber den Seepark Zülpich auch bei geschlossener Kasse in den Monaten November bis Februar, sowie in der Saison schon ab 9 Uhr morgens besuchen. Außerdem winken durch die Dauerkarte weitere Vergünstigungen bei der Grillplatzmiete, den Ferienprogrammen und den Sonderveranstaltungen wie die Beachzauber-Abende, das neue Lake Jump Festival oder die Leuchtenden Gärten. Zusätzlich haben Dauerkarteninhaber freien Eintritt in zahlreiche Parks in ganz Deutschland wie etwa den Brückenkopfpark Jülich.



Auch nach dem Vorverkauf lohnt sich der Erwerb der Dauerkarte für den Seepark Zülpich. "Wir sind mit weiteren Partnern im Gespräch, um den Veranstaltungskalender noch zu erweitern. Ganz neu präsentieren wir das Sommerkonzert mit TEN AHEAD am Freitag, 4. August 2017, bei dem Dauerkarteninhaber einen vergünstigten Eintritt erhalten", sagt Thomas Hellingrath, Prokurist der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH.





Das aktuelle Veranstaltungsprogramm ist auf der Webseite einsehbar.







Genießen Sie einen unvergesslichen Tag in der mediterranen Urlaubsatmosphäre des Seeparks Zülpich. Die Spiel- und Bewegungsareale mit tollen Attraktionen vom Riesenhüpfkissen bis zum Outdoor-Fitness-Parcours und das spannende Veranstaltungsprogramm sind für alle Generationen ein Vergnügen. Highlights sind die Falknerei mit Greifvögeln und Eulen und die einzige Adventure-Golf-Anlage im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen.



Das Seebad ist für Badefans, Wasserratten und Sonnenanbeter genau richtig: Im Strandkorb die Seele baumeln lassen, sich auf dem Piratenschiff oder dem Wasserspielplatz vergnügen, eine Bootstour mit großartigem Seeblick genießen - alles das ist möglich.



Mehr als 40 Festivals, Konzerte und Aktionstage erwarten Sie! Für Familien mit Kindern wird erstmalig ein Osterferienprogramm mit Kinderliedermacher Uwe Reetz angeboten. Junge Leute können sich auf die Tuning-Ausstellung "Seaground Car Event" oder das neue Papierbootrennen freuen. Bei den Garden-Classics präsentieren Oldtimer-Liebhaber ihre rollenden Schätze rund um die Gärten. Blumenliebhaber und Gartenfreunde werden sich bei den Festivalmärkten wie dem bunten Herbstmarkt an tausenden farbenfroher Blüten erfreuen.





Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

