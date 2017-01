Rock & Roll Magic - inszeniert eine Fantasywelt aus schwarzer Magie, Musik, Liebe und sprechenden Tieren

Esther Adams lässt in der unterhaltsamen, musikalischen Fantasywelt von "Rock & Roll Magic" nicht nur Menschen zu Wort kommen.

"Rock & Roll Magic" von Esther Adams

(firmenpresse) - Emilia ist eine Hexe. Ihr ständiger Begleiter ist ein sprechender Kater, der immer freudig seine Meinung kundgibt. Finn ist ein Musiker und hat Emilia noch nie persönlich getroffen. Obwohl die beiden sich voneinander angezogen fühlen, führt das Schicksal immer wieder dazu, dass sich beide verpassen. Doch die Magie der Musik hat für alles eine Lösung. Eine wunderbare Liebesgeschichte nimmt durch sie ihren Anfang.



Es beginnt in "Rock & Roll Magic" von Esther Adams alles damit, dass Emilia und ihre Freundin auf einer Burg herum klettern, und von dort aus ein Konzert anschauen. Ab diesem Moment verändert sich für Emilia alles und die Leser werden sich zusammen mit ihr auf eine Suche nach der Liebe begeben. Diese hängt in Eshter Adams unterhaltsamen, fantastischen Roman immer auch eng mit Musik zusammen. Lassen Sie sich fallen in eine musikalische Reise zwischen Realität und Magie. Spüren Sie den Beat der endlosen Liebe ... Let's Rock!



"Rock & Roll Magic" von Esther Adams ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-7891-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de







http://www.tredition.de



Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.



