Der Kleine Prinz bezaubert im Lizenzangebot bei Spreadshirt

(firmenpresse) - In Zusammenarbeit mit Euro Lizenzen baut Spreadshirt sein Lizenzangebot mit „Der Kleine Prinz“ weiter aus. Ab sofort ist eine Kollektion mit über 20 verschiedenen Designs bei der E-Commerce-Plattform erhältlich. Im Angebot sind Produkte für kleine und große Leute – von T-Shirts bis hin zu Beuteln und Handyhüllen. Lizenzinhaber ist BRANDEV Sàrl aus der Schweiz.



Der Kleine Prinz hat seit der Veröffentlichung von Antoine de Saint-Exupérys Novelle im Jahr 1943 weltweit die Herzen von Erwachsenen und Kindern erobert. Die zeitlose Geschichte von Freundschaft und Menschlichkeit wurde in 290 Sprachen sowie Dialekte übersetzt und verkaufte sich bereits 150 Millionen mal. Die vom Autor selbst gezeichneten Illustrationen der stolzen Rose, des gezähmten Fuchses oder des klitzekleinen Planeten voller Vulkane bilden zusammen mit bekannten Zitaten nun Motive für die neue Kollektion bei Spreadshirt.







Spreadshirt ist eine international agierende E-Commerce-Plattform für den On-Demand-Druck von Kleidung und Accessoires. Weltweit nutzen Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ideen zu vermarkten und zu gestalten.



Das 2002 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Leipzig beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter. Spreadshirt erzielte 2015 einen Umsatz von rund 85 Mio. Euro und verschickte über 3,6 Mio. Artikel in 180 Länder. Die Plattform ist in 18 Märkten sowie 12 Sprachen aktiv und betreibt 5 Produktionsstandorte in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und den USA. Spreadshirt hat über 70.000 Partner, u.a. aus den Bereichen Gaming und Entertainment sowie zahlreiche YouTuber.



Zur Spreadshirt-Familie gehören auch TeamShirts, ein Angebot speziell für Gruppenbesteller, und Pixel Cotton, eine Plattform von Gamern für Gamer.



