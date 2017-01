Ökohaus-Pionier mit BNK-Zertifizierung ausgezeichnet

Bei der ersten Verleihung des Gütesiegels Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohnhausbau (BNK) wurde auch der „Raum für gesunde Ideen“ von Baufritz prämiert.

Offizielle Zertifikatsübergabe am 16. Januar 2017 auf der Messe BAU in München

(firmenpresse) - Mit der Auszeichnung eines Ausstellungspavillons in Günzburg hat der nachhaltige Holzhaus-Experte Baufritz erneut seinen hohen Qualitätsstandard unter Beweis gestellt. Bei der ersten Verleihung des BNK-Gütesiegels für nachhaltiges Bauen durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BUMB) erhielt das Objekt die bestmögliche Bewertung „Exzellent“ mit der Note 1,4. Dabei belegte das innovativ gestaltete Haus mit einem Gesamtbewertungsgrad von 83,85 %

unter allen 15 Teilnehmern den zweitbesten Platz. Die Zertifikate wurden am 16. Januar auf der Messe BAU in München durch Staatssekretär Gunther Adler überreicht.



Vor allem in den Bereichen Ökologie und Prozessqualität herausragend

Die Bewertung der Häuser erfolgte in den vier Kategorien „Soziokulturelle und funktionale Qualität“, „Ökonomische und ökologische Qualität“ sowie „Prozessqualität“. Insbesondere bei der „Ökologischen Qualität“ konnte der Ökohaus-Pionier glänzen: In den Kategorien „Ökobilanz – Treibhauspotenzial und andere Umwelteinwirkungen“, „Biodiversität“ und „Energie“ wurden die Anforderungen jeweils mit 100% komplett erfüllt. Damit unterstreicht das Unternehmen mit einer nachweislich CO2-neutralen Bauweise unter Verwendung einheimischer Hölzer seine Kernkompetenzen. Zudem wurde der Anforderungswert der EnEV 2014 um 80% Prozent unterschritten. Auch in der Prozessqualität erfüllte das Baufritz-Gebäude in den Kategorien „Beratungsgespräch und Zielvereinbarung“, „Gebäudeakte inkl. Nutzerhandbuch“ sowie „Qualitätssicherung“ mit der Bestnote 1,0 die Anforderungen zu 100%.



Baufritz-Kunden sparen bis zu 6.000 Euro und profitieren von hauseigenen Auditoren

Mit dem BNK gibt es jetzt auch einen offiziellen Standard für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser mit bis zu fünf Wohneinheiten. Verbraucher und Bauherren können so unter anderem die Konditionen für die Versicherung und die Finanzierung ihres Eigenheims optimieren. Das Zertifikat steigert darüber hinaus den Wiederkaufswert, die Planungseffizienz und die Qualität des Eigenheims. Für die BNK-Zertifizierung ist das „Bau-Institut für Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen GmbH“ (BIRN) verantwortlich.





Die Kosten für die Zertifizierung übernimmt zu 50% die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da viele Leistungen zur BNK-Zertifizierung beim Ökohaus-Pionier schon standardmäßig enthalten sind, können Baufritz-Kunden im Zertifizierungsprozess bis zu 6.000 Euro sparen. Sie profitieren mit Stefan Schindele und Karlheinz Müller zudem von zwei im Haus beschäftigten BNK-Auditoren für einen

zügigen und verlässlichen Zertifizierungsprozess. Weitere Informationen sind über die KfW-Website unter dem Suchbegriff „431 Zuschuss“ sowie auf dem Informationsportal nachhhaltigesbauen.de und auf der BIRN-Website http://www.bau-irn.de/ abrufbar.









Zum ausgezeichneten Ausstellungspavillon „Raum für gesunde Ideen“

Im eingeschossigen Ausstellungspavillon in Günzburg "Raum für gesunde Ideen" werden innovative Lösungen für gesundes Bauen und Wohnen präsentiert. Ein Erlebnisraum bietet Besuchern unerwartete und neue Eindrücke, um über die Fragen des Wohnens nachzudenken und zu diskutieren. Eine Fassade aus handgedrechselten Holzstäben sorgt zudem für ein überraschendes Erscheinungsbild. Das Gebäude ist mittwochs bis samstags von 11 – 18 Uhr geöffnet.



Nach dem Vorbild der Natur plant und realisiert Baufritz seit über 120 Jahren ökologisch nachhaltige Gebäude. Aus hochwertigen, schadstoffgeprüften Bau- und Dämmstoffen entstehen individuelle Architektenhäuser, die Mensch und Umwelt schützen. Die Gebäudetypen reichen vom Design- und Ökohaus über Bungalows, Doppel- und Reihenhaus bis hin zum Mehrfamilien- und Mehrgenerationenhaus. Für sein Engagement rund um ein nachhaltiges, wohngesundes Leben hat Baufritz bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den deutschen Nachhaltigkeitspreis 2009 und den B.A.U.M Umweltpreis 2013.



Weitere Informationen finden Sie unter www.baufritz.de.







https://www.baufritz.com/de/kontakt-und-beratung/presse-informationen/837-oekohaus-pionier-mit-bnk-zertifizierung-ausgezeichnet/



Traditionswerte mit neustem technischen Know-how und intensiver Forschung. Das Allgäuer Unternehmen gilt als Pionier für ökologisches und nachhaltiges Bauen und verbaut ausschließlich natürliche, schadstoffgeprüfte Materialien. Über 40 Tonnen CO2 werden in jedem Baufritz-Holzhaus gespeichert. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß eines Mittelklasse-Fahrzeuges in 20 Jahren bei 10.000 km Jahresleistung. Baufritz gehört zu den modernsten und forschungsfreudigsten Holzhaus-Unternehmen Europas. Zahlreiche Auszeichnungen und Patente, einige davon sogar weltweit bestätigen dies.

Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Alpenweg 25

87746 Erkheim

Tel: 08336 900-0

Fax: 08336 900-222

eMail: info(at)baufritz.de



Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Alpenweg 25

87746 Erkheim

Lily Abaigar

Tel. 08336/900-217

Mail lily.abaigar(at)baufritz.de



