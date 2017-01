Wann fällt das 50.000. Bundesliga-Tor? Und wer erzielt es? / Die Jubiläumswetten von Buchmacher mybet

(ots) - Am 24. August 1963 schoss Timo Konietzka im Spiel

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen nach nur 35 Sekunden Spielzeit

das allererste Tor der Fußball Bundesliga. Knapp 54 Jahre später

steht ein Jubiläum an, denn bald wird das 50.000. Bundesliga-Tor

fallen. Die Frage ist: Wann wird es fallen? Und wer wird es erzielen?



Wettanbieter mybet hat zu diesem Jubiläum Wetten im Programm wie folgt:

sofort Wetten im Programm wie folgt:



Wann fällt das 50.000. Bundesliga-Tor (aktuell 49.926 Tore)? Am

19. Spieltag (Quote 30.00), am 20. Spieltag (Quote 2.80), am 21.

Spieltag (Quote 1.50) oder später (Quote 9.00)?



Wer schießt das 50.000 Bundesliga-Tor? Aubameyang (Quote 15.00),

Lewandowski (Quote 15.00), Modeste (Quote 20.00), Wagner (Quote

20.00), Werner (Quote 20.00), Ibisevic (Quote 20.00), Gomez (Quote

20.00), Götze (Quote 25.00).



Das wäre ja ein Ding, wenn unser WM-Torschütze Mario Götze den

Jubiläumstreffer machen würde. Oder gar unser "derzeit bester

deutscher Stürmer" Sandro Wagner. Die Quoten sind entsprechend hoch.



Direkt zu den Jubiläumswetten geht es unter folgendem Link:



http://ots.de/ALb8A







Mit über 1.000.000 Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehört

mybet zu den führenden Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziert

und seit 2002 am Markt.







