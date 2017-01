Neugeschäft: Leo Burnett überzeugt Start-up DasKaugummi

Leo Burnett-Führung: Andrea Albrecht und Andreas Pauli

(firmenpresse) - Leo Burnett kann sich über einen weiteren FMCG-Kunden freuen: Als Leadagentur verantworten die Frankfurter ab sofort die Kommunikationsmaßnahmen für das Start-up DasKaugummi, das vielen Deutschen bereits aus der Fernsehshow „Die Höhle des Löwen“ bekannt ist. In einem ersten Schritt wird die Agentur in Zusammenarbeit mit dem Kunden die strategische Positionierung der jungen Kaugummi-Marke entwickeln. Erste Kommunikationsmaßnahmen werden in einem zweiten Schritt folgen.



„Für uns ist es eine besonders spannende Aufgabe, die junge Marke von Beginn an mitzugestalten. Um den etablierten Playern etwas entgegen setzen zu können, wird es darauf ankommen, sich möglichst außerhalb der ausgetretenen Kommunikationspfade zu bewegen und die Menschen zu überraschen“, sagt Andreas Pauli, CCO von Leo Burnett Deutschland.



Das Team wird seine gesamte Expertise in den Bereichen Digital/Social, ATL und POS einbringen, um DasKaugummi bekannt zu machen. Angetreten ist dieses mit großen Zielen: Die Gründer wollen den Kaugummi-Markt aufmischen und mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie Orange-Ingwer, Zitrone-Basilikum oder Holunderblüte-Minze dem Kaugummi-Einheitsbrei den Kampf ansagen und so bei den Verbrauchern punkten.



Der Zusammenarbeit mit DasKaugummi vorausgegangen war ein Agentur-Screening, aus dem Leo Burnett als präferierte Agentur hervorgegangen ist.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Leo Burnett, die HumanKind-Agentur

Leo Burnett gibt es seit 1969 in Deutschland. Die Agentur hat ihre Standorte in Frankfurt, Berlin und München. Die 250 Mitarbeiter sind in den Bereichen klassische Kommunikation, Digital, De-sign und Shopper Marketing für Kunden wie Fiat, Goodyear, McDonald's, Philip Morris, Procter & Gamble und Samsung tätig.



Als HumanKind-Agentur hat Leo Burnett die 4P des Marketing neu definiert und daran seine Arbeitsweise ausgerichtet: PEOPLE, PURPOSE, PARTICIPATION, POPULARITY. Im Zentrum stehen die Menschen und ihr Verhalten. Sie bestimmen heute mehr denn je über den Erfolg von Marken.



Leo Burnett Germany gehört zu Leo Burnett Worldwide, einem der größten Agentur-Netzwerke mit 85 Büros und fast 9.000 Mitarbeiter weltweit. Leo Burnett Worldwide ist seit dem 1. Oktober 2002 eine hundertprozentige Tochter der Publicis Groupe.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Leo Burnett GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Kontakt Agentur:

Leo Burnett GmbH

Tanja Daniel, Director Marketing

E-Mail: presse(at)leoburnett.de

Ferdinand-Happ-Straße 53, 60314 Frankfurt

Telefon: 069-78077-675



Datum: 26.01.2017 - 11:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1448811

Anzahl Zeichen: 1417

Kontakt-Informationen:

Firma: Leo Burnett GmbH

Ansprechpartner: Tanja Daniel

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: 069-78077-675



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung