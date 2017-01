Abenteuer-Almanach: der neue Touratech-Katalog ist da

Motorradzubehör für mehr als 40 Modelle auf 1576 Seiten in neuem Format und frischem Design

Neues Format, frisches Design: der Touratech-Katalog 2017 / 2018

(firmenpresse) - Er wurde gestrafft, überarbeitet, geliftet und mit einem neuen Format (16,5 x 21 cm) sowie frischen Design versehen: der Touratech-Katalog 2017 / 2018 präsentiert auf 1576 Seiten jede Menge neuer Ideen und innovativer Produkte für alle großen und kleinen Abenteuer auf zwei Rädern.

Das Portfolio umfasst Zubehör für rund 40 Motorradmodelle, darunter bereits die BMW R 1200 GS in der Version 2017. Herrliche Impressionen von der Testreise mit diesem Motorrad auf dem "Roten Kontinent" gibt"s gleich dazu.

Dass Touratech kräftig in moderne Technologien und Fertigungsmethoden investiert hat, zeigt sich an vielen spannenden Neuheiten. Dazu gehört zum Beispiel der Motorschutz "Rallye" bzw. "Rallye Extreme", der dank eines neuartigen Verfahrens ohne störende Schweißnähte auskommt. Getestet an der Touratech Africa Twin RR, dem Siegermotorrad der Hellas Rally, hat er seine Qualitäten im harten Offroad-Einsatz bewiesen.

Für spürbar mehr Fahrkomfort sorgen die aerodynamisch optimierten Windschilde für viele Motorradmodelle oder die innovativen Heat-Control-Sitzbänke, die unabhängig von der Bordelektronik eine maximale Heizleistung bei minimalem Stromverbrauch ermöglichen. Mit dem einzig wirklich wasserdichten Softgepäcksystem, das spielend einfach an nahezu alle auf dem Markt verfügbaren Kofferträger angebracht werden kann, ist eine weitere Premiere am Start.

Was technologisch alles möglich ist, zeigt auch die Touratech R 1200 GS Rambler: Ein reales, fahrfertiges Konzeptbike unter 200 Kilo, dessen überragende Offroad-Fähigkeiten eine Reisestory über die Azoren dokumentiert.

Ausgebaut wurden ferner die Bereiche Fahrerausstattung - hier präsentiert Touratech mit dem AVENTURO EnduroX einen Hightech-Offroad-Helm - und Touratech Suspension: Während sich die Fahrwerkslinie "Competition" an ambitionierte Sportfahrer richtet, wurden die "Black-T"-Fahrwerke für alle Urban-Bike-Fans entwickelt, die klassisches Design in Verbindung mit neuster Technik schätzen.

All das und noch viel mehr bietet der Touratech-Katalog 2017 / 2018, der wie gewohnt mit tollen Bildern und Berichten zum Schmökern einlädt. Ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis und ein ausführliches Register erleichtern die Produktsuche. Während der erste Teil motorradspezifischen Spezialteilen gewidmet ist und die einzelnen Modelle alphabetisch und nach Hubraum absteigend sortiert sind, finden sich im Mittelteil die Kapitel über Cockpit, Gepäck, Sitzbänke, Windschilde, Touratech Suspension und universelles Motorradzubehör, gefolgt von den Bereichen Fahrerausstattung, Filme und Bücher, Helmkameras, Lifestyle, Navigation und Outdoor.

Der Touratech-Katalog 2017/2018 ist in einer Auflage von über 150.000 Exemplaren in fünf verschiedenen Sprachen erschienen. Erhältlich ist er auf allen großen Messen und Veranstaltungen, bei denen Touratech vertreten ist, sowie in den Touratech-Stützpunkten. Er kann unter Telefon 07728 / 9279-0, per e-Mail an info(at)touratech.de oder im Internet bestellt werden - wie immer natürlich gratis - und steht auch als Online-Version bzw. zum Download bereit.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.touratech.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wenn es um Reisen mit dem Motorrad geht, dann führt an Touratech kein Weg vorbei: Was mit der Herstellung von Motorradzubehör für den Eigenbedarf begann, hat sich zum weltweit führenden Unternehmen in dieser Branche entwickelt. Am Firmensitz in Niedereschach am östlichen Rande des Schwarzwalds sind rund 350 Mitarbeiter damit beschäftigt, in Sachen Motorradabenteuer keine Wünsche offen zu lassen. Seit über 25 Jahren werden von Touratech Produkte für härteste Anforderungen entwickelt, produziert und weltweit auf den Markt gebracht. Nicht nur die Endkunden, auch die rund 50 Distributoren auf fünf Kontinenten beziehen ihre Waren direkt aus Niedereschach. Die wichtigste Inspiration für immer neue Ideen ist die ungetrübte Begeisterung fürs Motorradfahren und für Reisen in ferne Länder.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Touratech AG

PresseKontakt / Agentur:

Touratech AG

Margit Rowley

Auf dem Zimmermann 7-9

78078 Niedereschach

margit.rowley(at)touratech.de

07728/9279-1352

http://www.touratech.de



Datum: 26.01.2017 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1448813

Anzahl Zeichen: 3611

Kontakt-Informationen:

Firma: Touratech AG

Ansprechpartner: Margit Rowley

Stadt: Niedereschach

Telefon: 07728/9279-1352





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung