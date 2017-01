Individuelle Akzente setzen - zwei Hongkonger Gemeinschaftsstände auf der Christmas- und Paperworld

Ein vielfältiges Portfolio von Christbaumschmuck bis zu Büro- und Schreibartikeln präsentieren Hongkonger Aussteller vom 27. bis 31. Januar 2017 auf der Christmas- und Paperworld.

Weihnachtsbeleuchtung einmal anders präsentiert Sinoworks Limited. Foto: Firma

(firmenpresse) - Auf den vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) und der Messe Frankfurt Hong Kong Ltd. organisierten Ständen sind diesmal 77 Unternehmen aus der Metropole vertreten (2016: 76).



In Halle 1.2, Infostand HKTDC F10H, stellen insgesamt 48 Hongkonger Firmen ihre neuen Produkte aus. Das Angebot reicht von Jahresplanern über Stifte und Künstlerbedarf bis hin zu originellen Geschenkverpackungen. So bieten etwa Eureka Enterprise Limited und VEB Company Limited Verpackungen in vielen Farben, Mustern und Formen für alle Anlässe an, egal ob privat oder geschäftlich. Auch wer eher monochrome, durch ihre ungewöhnliche Form wirkende Verpackungen bevorzugt, wird hier fündig. Bordüren nach Wunsch kann man sich mit den Sets von Ju Feng Metal Plastic Company selbst stanzen. Die Dokumentation und das Zubehör fürs Büro, darunter Dokumentenkartons, Laminatoren, Klebebänder, Schredder und Dokumentenmappen, stehen bei Fudi Global Trading Company Limited, Tiko Corporation Limited, Topbond (Hong Kong) Technologies Company Limited, Hira House Limited und Tung Shing Stationery Manufacturing Limited im Mittelpunkt. Fluidwriting Limited ist auf Schreibstifte mit einer breiten Farbpalette spezialisiert und bietet unter anderem Stifte mit Faserspitze, in die Standard-Tintenpatronen eingesetzt werden. Alben für Fotos und Briefmarken, Gästebücher und Scrapbooks finden Besucher bei Sunjin (HK) Company Limited.



Insgesamt blieben die Hongkonger Exporte von PBS-Produkten von Januar bis November 2016 gegenüber dem Vorjahr stabil und erreichten 937 Millionen USD. Vor allem die Exporte in die USA, nach Brasilien und in verschiedene asiatische Länder wuchsen zwischen 23 und 65 Prozent. Während der Anstieg in Asien bei insgesamt 21 Prozent lag, war die Nachfrage aus der EU um 10,4 Prozent rückläufig. Bei den Importen nach Hongkong stieg der Umsatz mit PBS-Artikeln im gleichen Zeitraum um 3 Prozent über den vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 850 Millionen USD. Zum Wachstum trugen vor allem Japan, die USA, Korea, Vietnam und Israel bei.





Rund ums Jahr finden Konsumenten heute individuelle und stimmungsvolle Dekorationen für das Zuhause und die Mottoparty. Vom Weihnachts-Wandornament aus Kristallen bis zum goldenen Hut für die Party stellen 29 Hongkonger Unternehmen in Halle 9.2, Infostand HKTDC J01B, Dekorationen für jeden Anlass bereit. Qualitativ hochwertige Weihnachtsbäume, wie von Fulstart Enterprises Limited, sind ebenso dabei wie Leuchten und Lichterketten von Sinoworks Limited, die diese und andere Elemente ins richtige Licht setzen. Anhänger aus natürlichen Materialien wie Holz und Bast in zahlreichen Varianten präsentiert unter anderem Sun Fai (Law's) Industrial Company Limited auf der Messe. Egal ob Sticker, Hut, Wandschmuck oder Maske, Weihnachten, Karneval oder Halloween: mit dem Sortiment von Perfectech International Trading Limited ist man für jeden Anlass und jede Mottoparty bestens ausgestattet.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hktdc.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das 1966 gegründete Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ist eine halbstaatliche Non-Profit-Organisation zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen Hongkongs und verfügt über ein weltweites Netz von über 40 Niederlassungen. In Frankfurt ist das HKTDC seit über 40 Jahren ansässig, seit 2008 mit dem Regionalbüro für Europa.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Hong Kong Trade Development Council

Leseranfragen:

Kreuzerhohl 5-7, 60439 Frankfurt

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.01.2017 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1448866

Anzahl Zeichen: 3163

Kontakt-Informationen:

Firma: Hong Kong Trade Development Council

Ansprechpartner: Christiane Koesling

Stadt: Frankfurt

Telefon: +49-69-95 77 20



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.