Alternative Altersvorsorge

Massives Eigenheim aus Mauerziegeln als zukunftsorientierte Wertanlage

Ein massives Haus aus Ziegelmauerwerk stellt dank seiner Langlebigkeit eine sichere Geldanlage dar (

(firmenpresse) - Das eigene Haus bietet einen enormen Wohlfühlfaktor und unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Doch dies sind nicht die einzig ausschlaggebenden Faktoren beim Hausbau. Mit ihrer hohen Lebensdauer stellen insbesondere Massivhäuser eine sichere Geldanlage dar und dienen damit auch als zuverlässige Altersvorsorge. Auf diese Weise wird nicht nur die ideale Vorstellung der eigenen vier Wände verwirklicht - der Bauherr erhält zudem eine solide Absicherung und spart künftig Mietkosten.



Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Diese Möglichkeit bietet sich derzeit vielen Bauherren, die ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen und zugleich eine sichere Geldanlage tätigen möchten. Gerade in Zeiten sinkender Renten und demografischen Wandels verschafft der Bau der eigenen Immobilie finanzielle Sicherheit. Ein Aspekt, der sich bei der Planung des Eigenheimes nicht unbedingt in den Vordergrund drängt, liegt hier das Hauptaugenmerk doch zunächst auf den entstehenden Kosten und deren Finanzierung. Doch speziell in diesem Bereich gibt es viele Möglichkeiten für Bauherren. So machen beispielsweise die anhaltend niedrigen Immobilienzinsen den Hausbau attraktiv. Zudem zeichnen sich etwa langlebige Massivhäuser durch ihren hohen Marktwert sowie einen langen Werterhalt - und damit auch einen hohen Wiederverkaufswert - aus. Dies bestätigt ein Gutachten der DIA Consulting AG (Freiburg), wonach 90 Prozent der Immobilienmakler massiven Ein- oder Zweifamilienhäusern einen besonders hohen Marktwert bescheinigen. Das eigene Haus ist also nicht einfach eine Kostengröße, die es zu kalkulieren gilt, sondern vielmehr eine langfristige, krisensichere und stabile Wertanlage.



Rotes Gold



Ein Eigenheim stellt jedoch mehr dar als eine reine Anlagemöglichkeit: Im Alter kann es helfen, Mietkosten einzusparen. Gute Planung in der Bauphase zahlt sich dann noch einmal aus. So gewährleistet eine massive Bauweise mit gutem Wärmeschutz einerseits niedrige Energiekosten, andererseits einen geringen Instandhaltungsaufwand. "Die moderne Ziegelbauweise ermöglicht Gebäude bis hin zum Passivhausstandard und gewährleistet gleichzeitig eine lange Lebensdauer", erklärt Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber von der Unipor-Gruppe (München). Ein zukunftsorientiertes Ziegelhaus ist also nicht nur energiesparend, sondern - gerade auf lange Sicht gesehen - auch kosteneffizient. Mit Standzeiten von 100 Jahren oder mehr kann es zudem auch generationenübergreifend genutzt werden - sei es als Wohnsitz oder aufgrund des hohen Wiederverkaufswertes als Geldanlage. Wer die Gelegenheit momentan günstiger Baugeldkonditionen ergreift, kann damit aktiv für spätere Zeiten vorsorgen und gleichzeitig sein Heim nach ganz eigenen Wünschen gestalten.





Weitere Informationen zum Bauen mit Mauer¬ziegeln bekommen interessierte Bauherren direkt bei der Unipor-Geschäftsstelle in München - per Telefon (089-74986780), Fax (089-74986711) oder E-Mail (marketing(at)unipor.de).







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.unipor.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Unipor-Ziegel-Gruppe ist ein Verbund von 8 mittelständischen Mauerziegel-Herstellern, der über einen bundesweiten Marktanteil von rund 25 Prozent verfügt. Produkte der Marke "UNIPOR" gibt es für den gesamten Hochbau - von hoch wärmedämmenden Außenwand-Ziegeln bis zu Schwer-Ziegeln aus gebranntem Ton. Sie werden überwiegend für das klassische Eigenheim sowie im mehrgeschossigen Mietwohnungsbau eingesetzt. Das Produktprogramm, ergänzt durch eine umfassende Bauberatung, wird als "UNIPOR Ziegelsystem" angeboten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

UNIPOR Ziegel Gruppe

Leseranfragen:

Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.01.2017 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1448870

Anzahl Zeichen: 3098

Kontakt-Informationen:

Firma: UNIPOR Ziegel Gruppe

Ansprechpartner: Maria Steinmetz

Stadt: München

Telefon: 02 14-20 69 10



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.