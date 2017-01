Preisgekrönt und grüner

Neuer Dosierofen Westomat Plus+ gewinnt internationalen "Good Design Award"

Der neue Dosierofen Westomat Plus+ gewann den renommierten "Good Design Award" des Chicago Athenaeum

(firmenpresse) - Modernes Design für ein modernes Produktionsumfeld: Der Dosierofen Westomat Plus+ wurde mit dem prestigeträchtigen "Good Design Award" des Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design ausgezeichnet. Im Gießerei-Alltag benötigt die neue Anlage nicht nur weniger Platz, sondern auch weniger Energie. Industrieofen-Hersteller StrikoWestofen (Gummersbach) konzipierte den Westomat Plus+, um Funktionalität und ansprechendes Äußeres zu vereinen. "Wir wollen Gießereien dabei unterstützen, Produktionsstätten zu schaffen, die den heutigen Ansprüchen von Mitarbeitern und Kunden an Arbeitsumgebung, Qualität und Nachhaltigkeit gerecht werden. Der neue Westomat Plus+ ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer Initiative ?Green Foundry'", erklärt Geschäftsführer Rudi Riedel von StrikoWestofen.



Der Dosierofen "Westomat Plus+" gewann kürzlich den renommierten "Good Design Award" des Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design - und steht so in einer Reihe mit Lifestyle-Produkten wie Apples "iPhone". "Auch in Leichtmetall-Gießereien darf ein Anspruch an die Verbesserung der Arbeitsumgebung gestellt werden", findet Rudi Riedel, Geschäftsführer von Hersteller StrikoWestofen. "Wir übernehmen hier gerne die Rolle des Vorreiters." In der Praxis überzeugt der Entwurf von Maschinendesigner Jürgen R. Schmid zudem mit technischen Werten: Der Westomat Plus+ verbraucht nur ein Drittel der Energie gängiger Löffelsysteme. Auch sein Metallverlust ist mit 0,06 Prozent drastisch reduziert. "Wir machen die Gießerei nicht nur sauberer und schöner, sondern auch grüner", fasst Riedel zusammen. "So initiieren wir einen positiven Imagewandel der Gießerei-Industrie."



Außergewöhnliche Hülle, neueste Technik



Dass der Westomat Plus+ mehr kann, als nur gut auszusehen, beweist auch ein Blick ins Innere: Auf Basis tausender Kundenerfahrungen wurde jedes technische Detail des Dosierofens auf den Prüfstand gestellt. Nun schafft seine kompaktere Bauweise Raum in der Produktionsstätte, während die optimierte Isolierung Abstrahlungswärme deutlich minimiert. "Arbeiten in der ?heißen Hölle' gehört somit der Vergangenheit an", betont Riedel. Eine neue Pneumatik-Einheit macht den Dosierofen dabei besonders prozesssicher und wartungsfreundlich. Anstelle der üblichen Heizstäbe setzt StrikoWestofen auf eine Deckenheizung. Diese ist einfach zu wechseln und sorgt für eine bis zu dreifach längere Lebensdauer. Zusätzliche Zeit schenkt, neben der leichteren Beschickung mittels eines vergrößerten Trichters, auch die schnelle Aufstellung und Einrichtung der Anlage: Der Westomat Plus+ wird bereits mit installiertem Untergestell geliefert. Optional ist es voll verkleidet erhältlich und reduziert so die Quetschgefahr. Durch Einbau je eines Hub- und Kippzylinders bleibt das Gestell zudem in jeder Position kippbar. Reinigung und Entleerung sind dabei allzeit möglich. "Wir möchten den Gießereien Technik bieten, die ein modernes und effizientes Produktionsumfeld erzeugt", erklärt Riedel und ergänzt: "So schaffen wir eine freundliche Arbeitsumgebung und machen unsere Anlagen zum Aushängeschild für Gießereien. Das wird auch die Kunden unserer Kunden überzeugen."





Weitere Informationen oder Angebote zum neuen Westomat Plus+ sind per Mail (sales(at)strikowestofen.com) oder telefonisch (02261-70910) direkt beim Hersteller in Gummersbach abrufbar.



Dieser Text ist auch online abrufbar unter: www.dako-pr.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.stikowestofen.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

StrikoWestofen ist ein global agierender Hersteller thermischer Prozesstechnik für die Leichtmetall-Gussindustrie und liefert Lösungen für den Druckguss, Schwerkraftguss, Sandguss, Niederdruckguss, Strangguss und Wärmebehandlung. Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Gesamtlösungen, welche die Produktionsprozesse in den Gießereien nachhaltig positiv gestalten und unterstützen. StrikoWestofen verfügt über Niederlassungen, Service- und Vertriebspartner in den Zentren der Leichtmetallgießereiindustrie in 25 Ländern und deckt dabei die Kontinente Europa, Asien und Amerika ab.



Dies ist eine Pressemitteilung von

StrikoWestofen Group

Leseranfragen:

Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.01.2017 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1448873

Anzahl Zeichen: 3731

Kontakt-Informationen:

Firma: StrikoWestofen Group

Ansprechpartner: Sina Thiemicke

Stadt: Gummersbach

Telefon: 0214-206910



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.