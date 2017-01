Fonds Finanz mit herausragender Service-Qualität

(firmenpresse) - München, 26.01.2017 – Zum siebten Mal in Folge wurde Deutschlands größter Maklerpool im Rahmen des Service Award 2017 in der Kategorie „Service-Qualität der Maklerpools“ mit dem Prädikat „herausragend“ ausgezeichnet. Der vom Fachmagazin FONDS professionell verliehene Award wurde auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim an Tim Bröning übergeben, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für die Bereiche Unternehmensentwicklung und Finanzen sowie die Sparte Investment.



Der Award ist das Ergebnis einer Online-Leserbefragung, an der insgesamt rund 3.360 Vermittler teilgenommen haben. Er stellt einen wichtigen Gradmesser für die Service-Qualität des Maklerpools dar, weshalb das Ergebnis jedes Jahr mit Spannung erwartet wird.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den begehrten Service Award erneut mit nach München nehmen dürfen. Einen nicht unbedeutenden Beitrag zu dieser Auszeichnung hat sicher unsere Investmentplattform ‚Advisor’s Studio‘ geleistet. Der größte Dank gilt unseren Vermittlern, die uns mit ihrem Voting in unserer Arbeit bestätigen und gleichzeitig anspornen, weiterhin herausragenden Service zu bieten“, so Tim Bröning.



Die Fonds Finanz war auf dem FONDS professionell KONGRESS selbst mit einem Stand vertreten. Im Vordergrund stand die Investmentplattform „Advisor’s Studio“, die sowohl Einsteigern als auch Profis eine professionelle, effiziente und rechtssichere Beratung und Vermittlung ermöglicht.

„Die Plattform ist keine Formularausfüllhilfe, sondern ein echtes Beratungssystem. Es unterstützt die Vermittler während des gesamten Prozesses und schützt sie vor Beratungsfehlern“, so Hans-Jürgen Schmidt, Abteilungsleiter der Sparte Investment, der die Plattform im Rahmen eines Vortrags vorstellte. In Kombination mit kompetenter fachlicher Unterstützung will die Fonds Finanz damit die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beratung schaffen.







Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH



Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 280 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2015 eine Gesamtleistung von 114,8 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 3,2 Mio. Euro (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).



Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.



Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.



Stand: August 2016



