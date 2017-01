newgen medicals Bluetooth-4.0-Fitness-Armband FBT-25

Leistung messen und Push-Nachrichten empfangen

newgen medicals Bluetooth-4.0-Fitness-Armband FBT-25 m. Nachrichtenanzeige, OLED, IP67, www.pearl.de

(firmenpresse) - Fitness-Daten, Benachrichtigungen u.v.m. direkt am Handgelenk: Auf dem Display lassen sich

Schritte, zurückgelegte Strecke und verbrauchte Kalorien ablesen. Zudem erhält man Push-

Nachrichten vom Mobilgerät.

Seinen Fortschritt im Blick behalten: Die Fitness-Daten werden per Gratis-App vom Armband von

newgen medicals auf das Android-Smartphone, iPhone oder den iPod übertragen. Dann lassen

sich die Daten auslesen, verschiedene Tage vergleichen und so der persönliche Trainings-

Fortschritt analysieren.

Motiviert zu mehr Bewegung: Ist das persönliche Trainingsziel festgelegt kann man im Auge

behalten, was man schon geschafft hat. Ist das Ziel erreicht, erhält man eine Benachrichtigung.

Auf Wunsch fordert das Armband einen regelmäßig zur Bewegung auf.

Keine wichtige Nachricht mehr verpassen: Benachrichtigungen vom Smartphone kommen direkt

aufs Armband! Das Display zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie

Nummern von Anrufern. So bleibt man auch beim Sport stets auf dem Laufenden!

Bei jedem Wetter dabei: Dank IP67-Schutz joggt man sogar im Regen.

Für mehr Komfort bei der Bedienung des Mobilgeräts sorgen clevere Extras wie die Anti-Lost-

Funktion und der Fernauslöser für die Smartphone-Kamera.

- Wasserdichtes Bluetooth-4.0-Fitness-Armband

- Stromsparendes OLED-Display mit 2,18 cm / 0,86", Bedienung per Touch-Button

- Fitness-Funktionen: zählt Schritte, App ermittelt Strecke, Kalorienverbrauch,

Trainingsdauer, Aktivitätsalarm: vibriert nach per App festgelegter Zeit ohne Bewegung

- Benachrichtigungs-Funktion: zeigt Push-Nachrichten (SMS, WhatsApp, Facebook u.v.m.)

und Anruf-Benachrichtigungen

- Extras: Schlafanalyse, Aktivitäts-Alarm, Wecker mit Vibrationsalarm, Anti-Lost-Funktion,

Kamera-Fernauslöser

- Anzeige von Datum und Uhrzeit

- Datenspeicher für bis zu 7 Tage

- Gratis-App "Veryfit for heart rate"

- Unterstützt Geräte ab Bluetooth 4.0

- Staub- und wasserdicht: IP67

- Kein Ladekabel nötig: lädt direkt am USB-Anschluss

- Stromversorgung: LiPo-Akku (50 mAh), aufladbar per USB, Laufzeit: bis zu 8 Tage

- Akku-Laufzeit im Stand-by bis zu 10 Tage

- Länge Armband: 24,5 cm, Breite: 1,6 cm

- Gewicht: 17 g

- Fitness-Armband inklusive deutscher Anleitung

Preis: 19,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 49,90 EUR

Bestell-Nr. NX-4312 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4312-4029.shtml





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten.

