IAM Exchanges Bericht zum Stand der Infrastrukturbranche - "State of the Infrastructure Industry: 2012 - 2022"

Führende Infrastructure Asset Manager stehen unter hohem internen

und externen Druck sowie das digitale Zeitalter beginnt, sich spürbar

auf die Branche auszuwirken und sich der Fokus von "Asset" auf

"geschäftliche Kernfunktionen" verlagert.



Anlässlich der IAM Exchange wurden Experten aus über 14

Branchensektoren und aus über 25 Arbeitsbereichen gebeten, einen

Einblick in die IAM-Gemeinschaft zu geben. Dieser Bericht hebt die

Strategien hervor, die zunehmend an der Tagesordnung stehen sowie zu

Bereichen werden, die Unternehmen mit Blick auf die Zukunft

recherchieren sollten, um Investitionen zu beeinflussen und die

Branche voranzubringen.



Der Bericht zum Stand der Infrastrukturbranche (State of the

Infrastructure Industry: 2012 - 2022 (http://bit.ly/2jrvIaD)) befasst

sich mit zehn Jahren Marktgeschehen - von Expertenaussagen aus dem

Jahr 2012 über Investitionsprioritäten für die nahe Zukunft in 2017

geradewegs bis zu Prognosen für 2022.



Folgende Themen werden behandelt:



- 2012: Was war der allgemeine Tenor in der Branche? - Wie sah der

IAM-Markt aus?

- 2017: Wo stehen wir heute? - Wie hat sich der Markt in den letzten

fünf Jahren verändert? Was sind die größten Wachstumsmöglichkeiten?

Wo liegen die Hauptinvestitionsprioritäten?

- 2022: Auf dem Weg in die Zukunft - Was sind die größten

Herausforderungen? Wie wird sich der Brexit auf die Branche

auswirken? Welche neuen Technologien werden eingeführt werden und

was sind die erwarteten Ergebnisse?



Laden Sie sich hier für nähere Informationen zu den oben genannten

Themen eine Kopie des Berichts herunter >> http://bit.ly/2jrvIaD <<,

um Erkenntnisse von Branchenexperten führender Wasser-, Versorgungs-,

Elektrizitäts-, Öl- und Gas- sowie Energieunternehmen zu erhalten.



Die Themen dieses Berichts werden im Rahmen der IAM Exchange (7.



bis 9. März, Hilton Syon Park London) mit 90 Direktoren für Asset

Management von führenden Unternehmen aus Europa sowie mit innovativen

Lösungsanbietern genauer untersucht. Um eine Einladung anzufordern,

besuchen Sie bitte >> http://bit.ly/2iDRo2R <<, rufen Sie

+44(0)207-368-9484 an oder wenden Sie sich per E-Mail an

exchangeinfo(at)iqpc.com.



