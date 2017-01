Korruptionsvorwurf gegen Skoda

(ots) - VW-Tochterfirma im Rechtsstreit mit früherem

ägyptischen Exklusivimporteur



Der ägyptische Skoda-Importeur Artoc, Kairo, behauptet, dass

Manager des tschechischen VW-Tochterunternehmens Skoda eine

Schmiergeldzahlung verlangt hätten. Andernfalls würde der Vertrag als

Exklusivimporteur nicht verlängert werden. Dies berichtet das

Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe,

die der Tageszeitung "Die Welt" beiliegt. Weil der Importeursvertrag

inzwischen gekündigt wurde, liegt Skoda im Rechststreit mit Artoc.

Die Korruptionsvorwürfe sind Skoda bekannt, bestätigt ein Sprecher,

sie würden untersucht. Artoc war 23 Jahre lang Exklusivimporteur in

Ägypten.







