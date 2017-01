Luftkreuz in Teheran soll Dubai Konkurrenz machen

(ots) - Chef von Iran Air nach dem Kauf von 100 Airbussen

optimistisch



Wenn Iran Air mit den bei Airbus und Boeing bestellten rund 200

neuen Flugzeugen ausgerüstet ist, will die Fluglinie den

Heimatflugplatz Teheran zu einem Drehkreuz ausbauen. Dies kündigt

Farhad Parvaresh, Chef von Iran Air, im Interview mit dem

Wirtschaftsmagazin BILANZ an, das am Freitag der Tageszeitung "Die

Welt" beiliegt. "Über Teheran lassen sich Europa und Fernost viel

effizienter verbinden als etwa über Dubai", sagt Parvaresh in BILANZ.

Iran Air hat nach dem Ende des jahrzehntelangen Embargos allein rund

100 Maschinen bei Airbus bestellt, die ersten werden jetzt

ausgeliefert. Im ganzen Iran waren bislang nur 150 meist sehr alte

Flugzeuge im Einsatz.



Parvaresh geht nicht davon aus, dass sich die nach dem Ende des

Embargos verbesserten Beziehungen zum Westen unter der neuen

US-Regierung wieder verschlechtern und den Flugzeug-Deal gefährden

könnten: "Bisher haben wir alle nach internationalen Regeln nötigen

Lizenzen, um die neuen Flugzeuge zu erhalten."







