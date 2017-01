Anna Loos und Heino Ferch im ZDF-Krimi "Helen Dorn: Gnadenlos" (FOTO)

In ihrem neuen Fall ist LKA-Ermittlerin Helen Dorn (Anna Loos) als

Beschützerin gefragt: Jugendrichter Werner Kleinert (Heino Ferch),

der mit seinen harten Urteilen Jugendliche und Kleinkriminelle die

Konsequenzen ihres Handelns spüren lässt, wird bedroht. "Gnadenlos"

aus der ZDF-Samstagskrimireihe "Helen Dorn" ist am Samstag, 28.

Januar 2017, 20.15 Uhr, zu sehen.



Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdecken Kommissarin Helen Dorn

und ihre Kollegen einen Schrank, dessen Türen mit Bildern des als

gnadenlos bekannten Jugendrichters Werner Kleinert bestückt sind. Als

ein Brandanschlag auf Kleinerts Haus verübt wird, werden der Richter

und seine Familie unter Polizeischutz gestellt. Als Tatverdächtige

kommen ein paar Kleinkriminelle in Frage - allen voran der

Krankenpfleger Thomczyk (Peter Schneider). Ihm hatte Richter Kleinert

wegen Fahrens unter Drogeneinfluss die Vormundschaft für seine

Tochter entzogen. Rätselhaft ist auch der gewaltsame Tod des

Strichers Marek (Sebastian Urzendowsky), den die Ermittler aus dem

Rhein fischen.



