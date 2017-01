Yoga und Meer - Tiefe Ruhe und absolute Entspannung

Personal Yoga mit Tina Bärtle im Aldiana Fuerteventura

Hasselkus PR

(firmenpresse) - Mit ihrem Personal Yoga bringt Tina Bärtle Gäste des Aldiana Fuerteventura von April bis Oktober 2017 in tiefe Entspannung. Wer nach körperlicher und geistiger Balance sucht, den Alltag vergessen will und die persönliche Betreuung durch einen erfahrenen YogaLehrer in Einzel- oder max. zweier Betreuung schätzt, ist bei diesem professionellen ONE TO ONE Yoga bestens aufgehoben. Beim Personal Yoga Training stehen die eigenen Wünsche der Teilnehmer im Vordergrund. Die Körper- und Atemübungen werden auf die individuellen Bedürfnisse und Vorerfahrungen abgestimmt und das Training unterscheidet sich sowohl im Aufbau, als auch im Inhalt stark von einem Gruppenkurs. Das Personal Yoga ist sowohl für Teilnehmer mit Yogaerfahrung als auch für die, die erste Berührungen mit dem Thema haben, bestens geeignet.

Erfahrene Yoga-Lehrerin unter spanischer Sonne Als ausgebildete Physiotherapeutin, Yogalehrerin und Yogatherapeutin zeigt Tina Bärtle vielfältige Möglichkeiten, sich durch Yoga in seinem Körper wohl und gesund zu fühlen. Die Leidenschaft für Sport und Tanzen hat sie bereits von klein auf. Vom Turnen über das Tanzen kam sie letztendlich zum Yoga. „Auf die Monate im Aldiana Fuerteventura freue ich mich ganz besonders. Es ist definitiv mein Highlight des Jahres. Die wunderschöne Anlage bietet viele außergewöhnliche Plätze und die warmen Temperaturen lassen die YogaÜbungen im freien zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.“, freut sich Tinta Bärtle schon jetzt auf ihre Zeit im Aldiana Fuerteventura.



Auch abseits des Yoga im Welldiana Spa entspannen Die tiefe Erholung und die Besinnung auf den eigenen Körper und Geist werden auch durch verschiedene Anwendungen im Welldiana Spa des Aldiana Fuerteventura konsequent weitergeführt. Das von Babor für spezielle Anwendungen geschulte Aldiana-Personal analysiert die individuellen Element-Ausprägungen der Gäste, entwickelt daraus ein optimal zugeschnittenes Behandlungspaket und stellt dann mit entsprechenden Düften sowie dazugehörigen Anwendungen die Balance des Körpers wieder her. Das Personal Yoga, das Welldiana Spa und die angenehmen kanarischen Temperaturen lassen einen Aufenthalt im Aldiana Fuerteventura zu einem unvergesslichen, entspannten Erlebnis werden.





Für alle Gäste die Yoga lieber in der Dynamik einer Gruppe genießen möchten, bietet der Aldiana Fuerteventura im März die Yoga Retreat Wochen an. Inhalt sind Hatha Yoga und Vinyasa Flow Einheiten mit Tina Bärtle. Auch hier werden die verschiedenen Techniken des Yoga gelehrt und in perfekter Urlaubsatmosphäre umgesetzt.



Die Teilnahme am Personal Yoga, Einzeltraining für ein bis zwei Personen mit Tina Bärtle kostet pro Person pro Einheit (60 bis 75 Minuten) ab € 75,- zusätzlich und ist über den Code S-Nr. 22058 A buchbar.



Im 3-er Paket (drei Einheiten) beträgt die Teilnahmegebühr € 200,- pro Person und ist über den Code S-Nr. 22058 B buchbar.



Aldiana Fuerteventura ab 18. März 2017, 1 Woche im Doppelzimmer, inkl. Flug und AI Verpflegung ab € 1.152,- pro Person. Weitere Informationen unter www.aldiana.de





Für die Redaktion/Über Aldiana: Aldiana, mit Sitz in Oberursel, ist Reiseveranstalter und Hotelbetreiber von acht Clubanlagen in beliebten Reiseländern wie Spanien, Griechenland, Zypern, Tunesien und in Österreich. Neben dem umfangreichen All Inclusive Programm in allen Strandclubs und den entsprechenden Serviceleistungen auf hohem Niveau bietet Aldiana seinen Gästen vielfältige Urlaubsgestaltungsmöglichkeiten wie: Sport- und Wellness-Angebote, Angebote für Kinder und Jugendliche, ausgearbeitete Programme für Alleinreisende, uvm. Ein Highlight stellen die Gipfel dar – in diesem Jahr werden der Gourmet-, Fitness-, Tennis- und Golf-Gipfel wieder neu aufgelegt.



Weitere Informationen unter www.aldiana.de und in allen Reisebüros.





Ist Ihr Partner für Social Media & Public Relations. Dies umfasst die klassische Pressearbeit, die Abdeckung der Online Medien und die moderne Kommunikation auf den für Sie entscheidenden Plattformen im Internet.

