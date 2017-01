Florian Silbereisen: Schlagerchampions Das große Fest der Besten

MCS Sachsen-Anhalt im Berliner Velodrom

Florian Silbereisen feierte auch zu Beginn dieses Jahres wieder die Schlagerchampions beim Großen Fest der Besten im Berliner Velodrom. An diesem Abend wurde der Award Die Eins der Besten 11 Mal vergeben. Gäste der Show der Superlative waren u.a. Andrea Berg, The Goldes Voice of Gospel, Fantasy, Roland Kaiser, Vanessa Mai, Voxxclub, Helmut Lotti, Nana Mouskouri und viele andere mehr.

Schlager-Queen Andrea Berg erhielt gleich zweimal Die Eins der Besten, so in den Kategorien Sängerin des Jahres und Album des Jahres.

Wie schon in der Dortmunder Westfalenhalle ließ auch im Velodrom das Centerstage-Bühnensystem Tausende Fans rund um die Bühne mitsingen und mitfeiern. An den Bildschirmen verfolgten 5,05 Millionen ARD-Zuschauer die über dreistündige Veranstaltung.

Mitten im Geschehen die Veranstaltungstechniker der MCS GmbH Sachsen-Anhalt. Sie hatten die anspruchsvolle Aufgabe, an jeden Platz der Halle den optimalen Sound zu bringen. So installierten sie die Lautsprecherboxen der Q-, J- und Y-Serie von d&b und nutzten das digitale Verfahren des Array-Processing, bei dem der Raumklang permanent elektronisch korrigiert werden kann. Das sichert bei ausgedehnten Zuhörerflächen auf allen Plätzen ein hervorragendes Klangerlebnis.

Digital gesteuert wurde alles über die Mischpulte SD 7 und SD 10 von DiGiCo.

Auch bei dieser Veranstaltung nahm ein sachkundiger Techniker der MCS Sachsen-Anhalt die Schallpegelmessung nach DIN 15905-5 vor.

Diese DIN besagt, dass alle Veranstaltungen mit elektro-akustischer Verstärkung und einer Lautstärke von über 85 dB(A) durch eine Lautstärkemessung überwacht werden müssen. Neben der Prävention von Gehörschäden des Publikums diesen die Messung und das abschließende Messprotokoll dem Schutz des Veranstalters und geben ihm Rechtssicherheit.

Am Ende dieses grandiosen Schlagerfeuerwerks waren sich Publikum, Künstler und Techniker einig: Ein unvergesslicher Abend!

