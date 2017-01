Rekordjahr für Travel-Netto

Der auf die polnische Ostseeküste spezialisierte Reiseveranstalter Travel-Netto meldet für 2016 ein Rekordergebnis.

Ostseestrand bei Swinemünde. Foto: Travelnetto/Carsten Wolf

(firmenpresse) - Der Reiseveranstalter Travel-Netto meldet für 2016 ein Rekordergebnis. Er organisierte Ferien-, Kur- und Wellnessaufenthalte für mehr als 24.000 deutsche Gäste im Nachbarland Polen. Der im Seebad Kołobrzeg (Kolberg) beheimatete Veranstalter hat vor allem Hotels der gehobenen Mittelklasse und dem Luxussegment an der polnischen Ostseeküste in seinem Portfolio. Für 2017 erwartet Geschäftsführer Carsten Wolf weitere leichte Zuwächse.



Um rund 20 Prozent stieg die Zahl der Gäste im vergangenen Jahr. In der mehr als zehnjährigen Unternehmensgeschichte von Travel-Netto bedeutet das einen neuen Rekord. Das Unternehmen unterstreicht damit seine Marktführerschaft bei Reisen von Deutschland an die polnische Ostseeküste. "Wir haben von dem Polen-Boom im vergangenen Jahr profitiert", betont Geschäftsführer Carsten Wolf. Viele Gäste hätten sich aufgrund der unsicheren Lage in anderen Urlaubsländern für Polen entschieden. "Obwohl wir unsere Kontingente erhöht haben, waren unsere Zimmer im Sommer zu fast 100 Prozent ausgebucht", so Carsten Wolf. Und auch in den übrigen Zeiten sei die Auslastung überdurchschnittlich hoch gewesen. Zunehmend beliebter ist die polnische Ostseeküste nach seinen Beobachtungen als Ziel für Familien mit Kindern. Zudem werde die Region zunehmend von deutschen Wellness-Touristen als Ziel entdeckt.



Den wachsenden Tourismus an der polnischen Ostseeküste sieht Carsten Wolf auch als Ergebnis der enormen Investitionen in den vergangenen Jahren. "Das heutige Kolberg ist kaum noch mit dem zu vergleichen, das ich vor zehn Jahren kannte", meint der Polen-Experte. Die Strände, die Parkanalagen, die Promenade, die Seebrücke und die Marina seien erneuert worden. Straßen und Radwege wurden neu gebaut, die Innenstadt vom Verkehr entlastet. Und wo früher eher einfache Kurhotels und Sanatorien überwogen, prägen heute moderne Wellnesshotels der 4- und 5-Sterne-Kategorie, attraktive Cafés und Restaurants das Strandviertel.



In Świnoujście (Swinemünde), dem zweiten großen Seebad im Westen Polens, vollziehe sich gerade eine ähnliche Entwicklung. Auch dort seien in den vergangenen Jahren zahlreiche Hotels neu gebaut oder modernisiert worden. In diesem Jahr öffnet dort das erste von zwei geplanten 5-Sterne-Häusern. "Swinemünde entwickelt sich damit immer mehr zur Konkurrenz für die Kaiserbäder auf der deutschen Seite von Usedom", meint Carsten Wolf. Doch auch andere polnische Küstenorte würden zunehmend von deutschen Gästen entdeckt. Als Beispiel nennt er Ustronie Morskie (Henkenhagen) unweit von Kolberg. Seit dort mehrere neue 4-Sterne-Hotels und moderne Appartementhäuser an der Steilküste entstanden, hat sich das idyllische Fischerdorf zum Ganzjahresziel für anspruchsvolle Touristen entwickelt. Noch rasanter verlaufe die Entwicklung im Seebad Ustka (Stolpmünde). Dort wurde das romantische Kapitänsviertel mit seinen kleinen Fachwerkhäusern saniert und die Promenade säumen schmucke Villen. 2015 öffnete mit dem 5-Sterne-Hotel Grand Lubicz eine der exklusivsten Herbergen an der gesamten Ostseeküste.





Im vergangenen Jahr hätten auch sehr viel mehr Polen ihren Urlaub an der polnischen Ostseeküste verbracht. Deshalb sei es trotz des Neubaubooms schwierig, die Kapazitäten weiter auszubauen, betont Carsten Wolf. Da zudem das Preisniveau etwas anziehe, erwartet er für 2017 nur ein leichtes Plus bei den Buchungszahlen. Neu im Angebot ist für 2017 unter anderem das 3-Sterne-Hotel Pozniananka Spa in Kolberg, das gerade erst ausgebaut und um einen Wellnessbereich erweitert wurde. Rechtzeitig zum Beginn der Sommersaison soll auch das neue 5-Sterne-Haus Radisson Blu in Swinemünde die ersten Gäste empfangen. Insgesamt umfasst das Portfolio von Travel-Netto rund 120 Hotels, Pensionen und Ferienanlagen an der polnischen Ostseeküste.



Vor allem mit seiner Zielgebietskompetenz will der in Kolberg ansässige Veranstalter auch künftig die deutschen Gäste überzeugen. So zeichnen sich der Katalog und die Website durch umfangreiche Informationen zu den einzelnen Ferienorten aus und enthalten eine Vielzahl von Tipps für Freizeit und Genuss. Im vergangenen Jahr ließ das Unternehmen 15 Kurzfilme produzieren, die in deutscher Sprache über die Region und ihre touristischen Highlights informieren und inzwischen rund 50.000 Mal bei YouTube angeklickt wurden. Sehr erfolgreich sei auch die im vergangenen Jahr eingeführte mobile Version der Internetseite. Inzwischen sind rund 50 Prozent aller Nutzer auf den mobilen Seiten unterwegs.



Infos und Katalogbestellung unter www.travelnetto.de Um zu den Filmen zu gelangen geben Sie bei www.youtube.com das Stichwort "Travelnetto" ein.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.travelnetto.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Travel-Netto ist auf Reisen aus Deutschland an die polnische Ostseeküste spezialisiert. Das Unternehmen ist ansässig im polnischen Ostseebad Kolobrzeg (Kolberg). Die Geschäftsbedingungen entsprechen denen deutscher Reiseveranstalter. Die Service-Hotline 01803-48 48 33 ist an 7 Tagen in der Woche erreichbar; alle Mitarbeiter dort sprechen Deutsch und kennen die angebotenen Regionen gut. Das Unternehmen unterhält in Kolberg eine eigene deutschsprachige Touristeninformation.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Travel-Netto Sp.zo.o.

Leseranfragen:

Travel-Netto Sp.zo.o.

ul. Dubois 23

PL 78-100 Kolobrzeg

Tel. 0048-94-351 33 00

Service-Telefon: 01803-48 48 33

info(at)travelnetto.de



PresseKontakt / Agentur:

Klaus Klöppel

team red Deutschland GmbH

travelnetto(at)team-red.net

Tel. 03327-7277583



Datum: 26.01.2017 - 14:04

Sprache: Deutsch

News-ID 1448951

Anzahl Zeichen: 4847

Kontakt-Informationen:

Firma: Travel-Netto Sp.zo.o.

Ansprechpartner: Klaus Klöppel

Stadt: Kolobrzeg

Telefon: 03327-7277583



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 26.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung