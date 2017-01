Grüne Woche aktuell: 26. Januar 2017 (FOTO)

(ots) -

Aktuelles Pressematerial von der IGW 2017 steht Ihnen online

(www.gruenewoche.de/PresseService/) zur kostenfreien Nutzung sowie

für die Recherche zur Verfügung.



Aktuelle Hinweise:



- Am morgigen "Langen Freitag" (27.1.) gibt's das volle Grüne Woche

Programm von 10 bis 20 Uhr.

- Die Messe Berlin begrüßt am 27. Januar um 12 Uhr den 300.000.

Besucher der Grünen Woche 2017 mit einem Präsentkorb aus Finnland

(Eingang Ost, Halle 14.1).

- Abschlusspressekonferenz des Deutschen Bauernverbandes am 27.

Januar von 11 bis 12 Uhr im Pressezentrum (Halle 6.3), Raum 310.

- Rundgang Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister, Dr. Till Backhaus

am 27. Januar von 10.30 bis 11.30 Uhr (Treffpunkt: Halle 5.2b)



Grüne Woche-Zahl des Tages:



Über 10.000 Meter lang sind die Holzplanken der Tierställe in

Halle 25. Diese sind für über 400 Pferde, Rinder, Schweine, Ziegen,

Schafe und Alpakas Wohnzimmer und Schlafzimmer zugleich.



Grüne Woche-Zitat des Tages:



"Die Grüne Woche ist für Litauen aus zwei Gründen besonders

wichtig. Zum einen habe ich schon am ersten Tag mit meinen Kollegen

aus Brasilien, Indien, der Ukraine und Deutschland vielversprechende,

wirtschaftspolitische Verhandlungen geführt, zum anderen möchte

Litauen mit seinen hervorragenden Milch- und Fleischprodukten auch

auf dem deutschen Markt überzeugen." Landwirtschaftsminister Bronius

Markauskas anlässlich seines Besuches auf der Grünen Woche



Folgende aktuelle News bieten wir Ihnen an:

- BMEL-Sonderschau: Kleiner Roboter, große Wirkung

- Auch Naschkatzen kommen in der Ungarnhalle auf ihre Kosten

- Biohalle: Kulinarische Reise durch Bio-Deutschland

- Regional-Star zum zweiten Mal auf der IGW verliehen

- Bundesentwicklungsminister zur "Geiz-Mentalität"



- Mode geht voran - Mit recycelbaren Stoffen die Welt retten

- Auszeichnung für die besten Rapsöle

- Kulinarium: Den perfekten Wein finden

- Markthalle 12: Mobilbäckerei aus Südkorea

- Curds, Chutneys und Shortbread aus Großbritannien

- Die thailändische Kokosnuss bekommt neue Geschmäcker

- Fleischersatz aus Tschechien für vielfältige Verwendungen

- Hanf-Protein-Pulver und Honig mit Hanf aus Kroatien

- Premiere für Bohnenkaffee aus Nepal

- Niedersachsenhalle: Revival der Steckrübe

- Mecklenburg-Vorpommern: 30.000 Mal "Reuter" auf der Torte

- Marmeladen-Challenge in der Sachsen-Halle

- Professional Center: Die Neuheiten auf einen Blick

- ErlebnisBauernhof: Spannendes und Wissenswertes für Schulklassen

und Jugendliche

- Rassige Fjordhengste suchen ihren Bundessieger

- Erlebniswelt Heimtiere: Lebendgebärende Schnecke

- Blumenhalle: Afrikas Schätze

- Pflanzenveredlung hilft beim Begrünen von Städten







