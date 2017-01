AIDA Pink Valentine: Verführerische Geschenkideen zum Tag der Verliebten (FOTO)

Lust auf Urlaubsglück pur für zwei? Zum Valentinstag am 14.

Februar 2017 hat AIDA Cruises unwiderstehliche Geschenkideen für alle

Verliebten, Verlobten und Verheirateten im Gepäck.



Vom 10. Februar 2017 um Punkt 12:00 Uhr bis zum 14. Februar 2017

kurz vor Mitternacht beschert die AIDA Blitzaktion zum diesjährigen

Valentinstag attraktive Kreuzfahrtangebote zu rosaroten Preisen.

Schnell sein lohnt sich, denn alle Specials sind streng limitiert.

Hervorragend kombinieren lässt sich die Kreuzfahrt ins Glück zum

Beispiel mit Wellness-Gutscheinen, Foto-Shootings für Paare und

individuellen Landausflügen mit eigenem Fahrer.



Mit allen Gästen, die den Valentinstag mit ihrem Partner an Bord

eines der elf AIDA Schiffe verleben, feiert AIDA den Tag der

Verliebten mit vielen romantischen Aktionen. Vom Wunsch-Blumenstrauß

für Kabinengrüße der besonderen Art, einem Champagnerfrühstück für

einen prickelnden Start in den Tag, speziellen Spa-Paketen zum

Relaxen zu zweit, edlen Geschenken wie Diamanten (nur auf AIDAprima),

Schmuck und Uhren bis zu einem romantischen Valentins-Dinner in den

A-la-carte Restaurants: Diese und viele weitere Spezialangebote

können bequem von zu Hause im Reiseportal MyAIDA auf

www.aida.de/myaida oder direkt an Bord gebucht werden.



Ein weiterer Tipp: Alle AIDA Traumreisen sind auch eine gute

Gelegenheit, seinen Partner mit einem Heiratsantrag zu überraschen,

auf Kreuzfahrt zu heiraten oder sein Eheversprechen zu erneuern. Mehr

dazu auf www.aida.de/hochzeit oder auf www.aida.de/myaida.



Weitere Informationen rund um die Valentinstag-Angebote auf

www.aida.de/valentinstag. Alle AIDA Urlaubsreisen sind im Reisebüro,

im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 58 sowie auf

www.aida.de buchbar.



Informationen zu AIDA Cruises:



AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlich



erfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 8.000

Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDA

Schiffe. AIDA betreibt und vermarktet mit derzeit 11

Kreuzfahrtschiffen eine der modernsten Flotten der Welt. Im Sommer

2017 begrüßt AIDA Cruises mit AIDAperla das zwölfte Kreuzfahrtschiff

seiner Kussmundflotte und wird Reisen ab Palma de Mallorca sowie

Barcelona anbieten.



2019 und 2021 folgen zwei weitere Neubauten. AIDA ist weltweit die

erste Kreuzfahrtreederei, die mit dem Konzept "Green Cruising" ihre

neue Schiffsgeneration ab 2019 zu 100 Prozent mit LNG (Flüssigerdgas)

betreibt. www.aida.de







Pressekontakt:

Hansjörg Kunze

Vice President Communication & Sustainability

AIDA Cruises

Am Strande 3d

18055 Rostock

Tel. : +49 (0) 381 / 444-8020

Fax: +49 (0) 381 / 444-8025

http://www.aida.de/



