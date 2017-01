Gewinnbringende Zusammenarbeit - Kanzlei für Steuern und Recht in Leipzig

Der Umgang mit dem deutschen Steuerrecht ist für Laien schwer. Die Kanzlei für Steuern und Recht Möbert und Richter in Leipzig bietet ihren Mandanten eine umfangreiche steuerrechtliche Beratung.

(firmenpresse) - Besonders deutsche Unternehmen sind auf eine fachkundige Beratung und Betreuung in den Bereichen Steuern und Recht angewiesen. Umso wichtiger ist es für diese, ein erfahrenes Expertenteam an seiner Seite zu wissen, das mit sämtlichen steuerrechtlichen und juristischen Details vertraut ist. Bereits seit über 20 Jahren steht die Kanzlei für Steuern und Recht Möbert und Richter ihren Mandanten mit einer optimalen Beratung zur Seite. Dabei kümmern sich Frau Dipl.-Ök. Birgit Möbert sowie ihr siebenköpfiges Mitarbeiterteam um alle steuerlichen Belange, während Frau Dr. Richter für ihre Mandanten die kompetente Rechtsberatung übernimmt.



Zuverlässige Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand



Die Steuerkanzlei wurde im Jahr 1990 von Dipl.-Ök. Birgit Möbert und Eckhard Nowka in Leipzig gegründet. 1998 entstand schließlich die Kooperation mit der erfahrenen Juristin Frau Dr. Richter. Die Vorteile liegen auf der Hand: Aufgrund der engen Zusammenarbeit der Experten aus verschiedenen Fachbereichen ist es der Kanzlei möglich, Mandanten ein breites Dienstleistungsspektrum zu bieten. Neben der Steuerberaterin und Juristin gehören ebenso eine Steuerfachangestellte sowie eine Wirtschaftskauffrau zum Team der Kanzlei in Leipzig. Zu den Mandanten der erfahrenen Experten zählen sowohl kleine und mittelständische Unternehmen als auch Freiberufler und Handwerksmeister. Das Dienstleistungsangebot der Kanzlei beinhaltet unter anderem die Finanzbuchführung und Jahresabschlusserstellung im Handels- und Steuerrecht, eine fundierte betriebswirtschaftliche Beratung, die Betreuung bei Betriebsprüfungen und im Finanzrechtsstreit, Unternehmens- und Existenzgründungsberatung, Lohnbuchhaltung und Arbeitsrechtsberatung, Steuerstrafrechtsberatung und vieles mehr.







Kanzlei für Steuern und Recht

Lilienstraße 27, 04315 Leipzig

Firma: Kanzlei für Steuern und Recht

Ansprechpartner: Birgit Möbert

Stadt: Leipzig

Telefon: 0341 - 696590



