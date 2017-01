Big Ben Freestyle – Neuer Gastroschirm in beliebiger Form und Größe

Mit Big Ben Freestyle bietet CARAVITA ab 2017 einen professionellen Gastroschirm mit vollkommen frei bestimmbarer Form an. Mit dem neuen Sonnenschirm können die in der Gastronomie vorhandenen Freiflächen bis in den letzten Winkel ausgenutzt werden. Auch Terrassen mit Mauervorsprüngen oder Hausecken ohne rechte Winkel können so optimal beschattet werden.

Modellvariationen des Big Ben Freestyle

(firmenpresse) - „Der Kunde schickt uns seinen Entwurf, wir prüfen die technische Machbarkeit, und am Ende wird der Sonnenschirm exakt nach Maß gefertigt. Zum Beispiel mit Aussparungen oder dezentral versetztem Mast.“, sagt Geschäftsführer Michael Caravita. „Mit Big Ben Freestyle bieten wir unseren Kunden also ein flexibles und professionelles Konzept für Beschattung und Wetterschutz bis zu 36m².“



So wie die Standard-Modelle der Big Ben Serie, verfügt auch Big Ben Freestyle über eine extrem robuste Konstruktion. Im Windkanal widersteht die 3x3m-Version des Profischirms selbst Sturmwinden von bis zu 100km/h.



Optional Integrierte LED-Leuchten spenden angenehmes Licht, so dass die Terrasse auch am Abend noch gewinnbringend genutzt werden kann. Mit dem optional integrierten Heizsystem ist das sogar bis in die kalte Jahreszeit hinein möglich. Die Verkabelung für Licht und Heizung verläuft unsichtbar und geschützt im Inneren des Aluminiumgestänges.

Auch die Farbe des Schirms kann frei gewählt werden. Hochwertige Acrylstoffe werden in über 100 Farben verarbeitet und das Gestänge ist sogar in über 200 RAL-Farben lieferbar. Weitere Extras wie Regenrinnen, Seitenwände und individuelle Werbeaufdrucke machen Big Ben Freestyle zum hochindividuellen Alleskönner.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://caravita.de/sonnenschirm-big-ben/#bigbenfreestyle



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Was 1993 mit einer einfachen Idee und einem einzigen Schirmmodell begann, ist bis heute gereift zu einem weltweiten Erfolgskonzept mit Sonnenschirmen und Sonnensegeln für jeden Einsatzbereich. Das Ziel von CARAVITA war es immer hochwertige und innovative Produkte zu entwickeln und herzustellen, die auch die Wünsche und Vorstellungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen.

Deshalb…



… machen wir in Sachen Qualität keine Kompromisse. Aluminium und Edelstahl sind die Basis unserer Konstruktionen. Diese hochwertigen Materialien garantieren für Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte. Die handwerkliche Verarbeitung erfolgt nur durch verantwortungsvolle, qualifizierte Mitarbeiter. Unsere Tücher widerstehen Sonne und Regen. Sie bringen farbenfrohe oder auch dezente Eleganz auf Ihre Terrasse.



… legen wir Wert auf komfortable und einfache Handhabung. Egal ob im professionellen oder privaten Einsatz, unsere raffinierten Mechanismen funktionieren auch nach Jahren noch so leichtgängig wie am ersten Tag.



… ist Maßanfertigung unsere Standard-Option. Unsere Farbkarte zählt mehr als 100 Tuch- und sogar mehr als 200 Gestängefarben. Farben und Fertigungsoptionen (Volant, Winddach, Größe, etc.) können frei kombiniert werden um einen einzigartigen Sonnenschirm zu gestalten. Jeder CARAVITA-Schirm wird speziell für den Kunden angefertigt.



Heute gilt CARAVITA® als eine der führenden Marken für hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel – und als Synonym für Qualität und Design. Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten beeindruckt Designer und Architekten in aller Welt.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Michael Caravita GmbH

Leseranfragen:

Sandro Caravita

sc(at)caravita.eu

Tel.: 08458 / 603 89 - 10

Michael Caravita GmbH

Ingolstädterstraße 9

85080 Gaimersheim

Tel.: 08458 / 603 89 – 0

info(at)caravita.eu



PresseKontakt / Agentur:

Sandro Caravita

sc(at)caravita.eu

Tel.: 08458 / 603 89 - 10

Michael Caravita GmbH

Ingolstädterstraße 9

85080 Gaimersheim

Tel.: 08458 / 603 89 – 0

info(at)caravita.eu



Datum: 26.01.2017 - 15:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1449024

Anzahl Zeichen: 1653

Kontakt-Informationen:

Firma: Michael Caravita GmbH

Ansprechpartner: Sandro Caravita

Stadt: Gaimersheim

Telefon: 084586038910



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung