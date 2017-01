Auf Entdeckungstour durch Mallorcas Weingärten

Die Pure Salt Luxury Hotels präsentieren mallorquinische Kulinarik

(firmenpresse) - München/Mallorca, 26. Januar 2017 - Die Pure Salt Luxury Hotels stehen nicht nur für eine exklusive Lage, modernes Design und eine mediterrane Atmosphäre. Die Hotels der spanischen Luxushotelmarke nahe Palma präsentieren die beliebte Insel von ihrer vielfältigen, kulinarischen Seite, denn vor allem die Weingüter verbergen besondere Schätze. Mit dem "Wine and Dine" - Angebot wird den Gästen die einzigartige Kulinarik Mallorcas näher gebracht.

Die Hotelgäste nächtigen entweder im Fünf-Sterne Haus Pure Salt Port Adriano, das auf einer Klippe oberhalb des von Philippe Starck gestalteten Yachthafens Port Adriano liegt, oder im Pure Salt Garonda, das Urban Beach Hotel direkt am Strand der Playa de Palma, welches die perfekte Kombination aus Stadt- und Strandhotel ist.

Zu dem Angebot gehören zwei Abendessen mit regionaler Weinbegleitung in den jeweiligen Hotels. Im Pure Salt Port Adriano wird im "Adriana" unter freiem Himmel eine mediterrane Küche mit Blick auf das Meer und den modernen Hafen serviert. Gegenüber vom Pure Salt Garonda können Gäste im "Mikel & Pintxo" moderne Tapas an der Strandpromenade genießen. Liebhaber der italienischen Küche kommen im "L"Arcada" auf ihre Kosten und im "Restaurant" werden internationale Gerichte serviert.

Bei dem "Wine and Dine" - Angebot haben Gäste die Möglichkeit, ein Jahrhunderte altes Weingut zu besuchen und in der familiengeführten Finka Biniagual bei einer Weinverkostung mehr über die Geschichte des Familienbetriebes zu erfahren. Der Weinanbau Bodega Biniagual erstreckt sich über 33,7 Hektar und wird seit dem 13. Jahrhundert mit einheimischen Rebsorten bepflanzt. Die nach der Ernte entstehenden Weine der Marke Bodega Biniagual gehören zu den Beliebtesten auf der Insel.

Weitere Informationen über das Weingut unter Website: http://bodegabiniagual.com/de/

Der Besuch der Finca gibt den Gästen Einblick in die Weinherstellung. Zu den selbst angebauten Weinen werden typisch mallorquinische Gemüsekuchen, Schinken, Käse, Omelette, mallorquinische Wurst, Oliven, Brot und das hauseigene Olivenöl Oli Finca Biniagual gereicht. So lernen die Gäste die perfekte Symbiose aus traditioneller Inselküche und dazu harmonierenden Weinen kennen. Alternativ können auch die selbstgemachte Schokolade verkostet werden.

Bei ihrer Ankunft am Flughafen bekommen Gäste außerdem ein Auto zur Verfügung gestellt, um tagsüber die Insel zu besichtigen.

Wine and Dine mit Pure Salt Luxury Hotels:

-3 Übernachtungen im Pure Salt Garonda oder Pure Salt Port Adriano inklusive Frühstück und Unterbringung in einem Doppelzimmer mit Meerblick

-3 Tage Autoverleih (Abholung und Rückgabe direkt am Flughafen)

-2 Abendessen im Pure Salt Garonda oder Pure Salt Port Adriano

mit regionaler Weinbegleitung

-Tagesausflug zur Finca Biniagual inklusive Transfer. Besucher wählen zwischen einer Wein Tour mit Verkostung lokaler Produkte oder einer Wein Tour mit Schokoladen Verkostung

Preis:

Pure Salt Garonda: Ab 386 Euro pro Person

http://www.puresaltgaronda.com/ofertas-hotel-playa-palma/wine-dine-222bm2/

Pure Salt Port Adriano: Ab 549 Euro pro Person

http://www.puresaltportadriano.com/ofertas-hotel-mallorca/wine-dine-322bn3/

Das Angebot kann für den Zeitraum vom 17. Februar bis 10. April 2017 gebucht werden.





Die Luxushotelmarke "Pure Salt Luxury Hotels" wurde von der spanische Hotelgruppe Mac gegründet, um neue Exklusivität nach Mallorca zu bringen. Aktuell umfasst die Marke zwei 5-Sterne-Hotels auf der spanischen Ferieninsel, die nach umfassenden Renovierungsarbeiten im Jahr 2016 neu eröffnet wurden. Beide Häuser sind Erwachsenenhotels, die sich durch ihre exklusive Lage, modernes Design und eine ruhige, mediterrane Atmosphäre auszeichnen.



Das 5-Sterne-Hotel Pure Salt Port Adriano liegt auf einer Klippe oberhalb des von Philippe Starck gestalteten Yachthafens in Calvià im Südwesten der Insel. Das Hotel steht ganz im Zeichen der Kunst. In den öffentlichen Bereichen sowie den 94 Zimmern und Suiten schmücken bekannte Werke in modernem Rahmen die Wände.

Mehr Informationen unter: http://www.puresaltportadriano.com/hotel-lujo-mallorca/



Das zweite Haus der Hotelgruppe, das Pure Salt Garonda, liegt direkt am Strand der Playa de Palma und ist die ideale Kombination aus Stadt- und Strandhotel mit urbanem Charme. Die 149 Zimmer und Suiten verfügen alle über einen privaten Balkon, viele davon mit Meerblick, und sind hell und großzügig gestaltet.

Mehr Informationen unter: http://www.puresaltgaronda.com/

