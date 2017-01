Wir schaffen das - alleine / Mehr Freiheit, mehr Frieden, mehr Wohlstand - dank "Kleinstaaterei"

(ots) - Mit ökonomischem Sachverstand, sprachlichem Witz

und gesundem Menschenverstand machen Prof. Philipp Bagus und Andreas

Marquart in ihrem Buch "Wir schaffen das - alleine!" deutlich, dass

eine immer weiter voranschreitende Zentralisierung sowie die

Fokussierung auf einen europäischen Einheitsstaat nicht die Lösung

sein kann. Im Gegenteil, hier liegen die Ursachen vieler Probleme und

andere, bestehende Probleme werden dadurch oft verschärft. Denn, so

konstatieren die Autoren, "die Politik hat beim Streben nach immer

größeren politischen Strukturen und nach immer mehr Macht den

Menschen schon lange aus dem Blick verloren."



In seinem Vorwort schreibt der Journalist und Publizist Roland

Tichy " ...dass Europa entgegen der landläufigen Meinungen mehr

Dezentralität und mehr politischen Wettbewerb benötigt. Für die

Autoren liegt die Antwort auf die Globalisierung in kleinen

politischen Einheiten und nicht in Riesenstaaten, die, wie jetzt im

Falle von Trump, das Potential haben, - wie Elefanten im

Porzellanladen - großen Schaden anzurichten."



In sechs Kapiteln zeigen Bagus und Marquart, dass es kleinen

Staaten viel besser gelingt, Bürgernähe großzuschreiben und

Bürokratie kleinzuhalten. Kleinere Staaten verhalten sich auch

wesentlich friedlicher als große und sie haushalten solider. Alle

entscheidenden gesellschaftlichen Fragen, ob Wohlstand oder Armut

betreffend, Freiheit oder Knechtschaft, Krieg oder Frieden, sind in

ganz entscheidendem Maße von der Größe der jeweiligen politischen

Einheit abhängig. Die Ursache hierfür liegt im Wettbewerb begründet.

Diesem können kleine Staaten, anders als große Staatsgebilde, nicht

oder nur schlecht ausweichen. Dies gilt sowohl für den Wettbewerb mit

anderen Staaten als auch für den Wettbewerb im Inneren. Können

Großstaaten mittels Protektionismus ihre Wirtschaft vor ausländischen



Konkurrenten abschotten, was für ihre Bürger normalerweise höhere

Preise und niedrigere Qualität bedeutet, sind Kleinstaaten auf

möglichst freien Handel angewiesen. Ihre Bürger profitieren davon. Im

Inneren wiederum kann ein Kleinstaat seine Bürger nicht beliebig

gängeln, regulieren, kontrollieren und enteignen. Selbst wenn der

Bürger keine Möglichkeit haben sollte, die herrschende Politik

abzuwählen, so kann er doch immer mit den Füßen abstimmen - der

nächste Staat ist immer nah genug.



Eben weil der Kleinstaat so ein erfolgreiches Konzept ist, stellen

die Autoren klar, dass es nur mit einem Stopp der derzeitig

stattfindenden Vertiefung staatlicher Strukturen in Europa nicht

getan ist. Vielmehr bedarf es einer ganz grundsätzlichen Kehrtwende:

Wer die Gedanken dieses Buches logisch fortführt, wird erkennen, dass

diese Kehrtwende erst bei kleinen und kleinsten staatlichen

Strukturen enden kann und darf - zum Wohle der Bürger und der

Menschen.



"Wir schaffen das - alleine!" (Hardcover, 120 Seiten, ISBN:

978-3-95972-043-4) erscheint am 20. März 2017 im FinanzBuch Verlag.







