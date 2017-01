SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 27.01.17 (Woche 4) bis Freitag, 03.03.17 (Woche 9)

(ots) - Freitag, 27. Januar 2017 (Woche 4)/26.01.2017



22.00Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Hungern, Sport,

Hypnose - alles für die Traumfigur



Schlank im Schlaf - wenn es doch nur so einfach wäre. Das Frühjahr

naht und der Winterspeck muss weg. Motiviert von Zeitschriften,

Ratgebern und selbst ernannten Fitnesspäpsten wollen viele runter von

den Kilos. Doch wie schafft man es, erfolgreich abzunehmen und das

Gewicht zu halten? Oder ist Schlanksein vielleicht gar nicht so

erstrebenswert wie es scheint? Darüber spricht Michael Steinbrecher

mit seinen Gästen im "Nachtcafé". Jedes Jahr im Januar schnellen die

Zahlen der Neuanmeldungen bei Fitnessstudios in die Höhe. Mit dem

nahenden Sommer wird dem Winterspeck der Kampf angesagt. Die Aussicht

auf Erfolg ist eher mäßig. Denn egal ob Sportprogramm, Fastenkur oder

Zeitschriften-Diät: Meist stellen sich zwar kurzfristige Erfolge ein,

doch schon wenige Wochen später weicht die Motivation. Es folgt

Ernüchterung. Der Jojo-Effekt schlägt zu und das Ergebnis ist

schlimmstenfalls sogar ein höheres Gewicht als vor der Diät.

Wirklicher Diäterfolg stellt sich nur ein, wenn man seine Ernährung

umstellt und sich dafür jahrelang Zeit nimmt, sagen Experten.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Mit 112 Kilo bei 1,88 Meter Körpergröße ist Hans Meiser wahrlich

kein Leichtgewicht. "Ich bin ein unkontrollierter Mensch und esse,

wenn ich Hunger habe", sagt der ehemalige Moderator. Dennoch fühlt er

sich wohl in seiner Haut. Und von Sport oder Diäten hält der

Genussmensch ebenso wenig wie vom Abnehmen mittels Hypnose.



Auch Kabarettistin Lizzy Aumeier steht zu ihrer Figur. Als

"Barbie-Fehlpressung", wie sie sich selbst nennt, steht sie auf der

Bühne und macht Witze über ihr Übergewicht: "Wenn du aussehen willst

wie ich, dann brauchst du Disziplin. Dann musst du essen - und zwar



jeden Abend!" Als Teenager war das noch anders: Da fand sie sich zu

dick. Es folgten Magersucht und Depressionen.



Bei Michael Klotzbier begann das Abnehmen beim Biertrinken. 2014

wettete er beim Fußballschauen, dass er seinen inneren Schweinehund

besiegen und einen Marathon laufen könne. Damals wog er 160

Kilgogramm. Klotzbiers Rezept: "Ohne Diätplan, gesund, mit Spaß und

in den Alltag integriert." Eineinhalb Jahre später und mehr als 50

Kilo leichter lief er beim Berlin Marathon über die Ziellinie.



Mit Sport versuchte auch Yvonne Neidek ihre überflüssigen Pfunde

loszuwerden - erfolglos. Bei rund 120 Kilo entschloss sie sich zu

einem radikalen Schritt: eine operative Magenverkleinerung. "Die

beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe", sagt

Neidek. Auch wenn der schnelle Gewichtsverlust - 60 Kilo in elf

Monaten - drastische gesundheitliche und private Folgen hatte.



Von Diäten hält Jan Becker überhaupt nichts. Seine Therapie gegen

Fettpolster heißt Hypnose. Übergewichtigen verspricht der Hypnotiseur

stressfreien Gewichtsverlust über das Unterbewusstsein. "Wer sein

Gewicht dauerhaft reduzieren möchte, muss mental dazu bereit sein, da

in Wirklichkeit unsere Psyche hartnäckig an den Fettreserven

festhält", sagt der Hypnotiseur.



Sonja Vukovic wurde als Kind gehänselt, weil sie pummelig war. Sie

versuchte es zuerst mit Diäten. Weil das nichts half, erbrach sie

sich, um zur Traumfigur zu kommen, und kontrollierte pausenlos ihr

Gewicht. "Man denkt ja wirklich, man muss genau die 100 Gramm, die

man zu sich genommen hat, wieder loswerden", erinnert sich die junge

Mutter, die jahrelang gegen die Bulimie kämpfen musste.



Für den Ernährungspsychologen Christoph Klotter ist klar:

"Ernährungsumstellung ist etwas Langfristiges." Auf kurze Zeit

ausgelegte Diäten sind weder erfolgreich noch gesund - sondern häufig

sogar der Einstieg in eine Essstörung. Außerdem belegen Studien, dass

das geringste Sterblichkeitsrisiko nicht bei Normalgewicht, sondern

bei leichtem Übergewicht besteht, so Klotter.



Samstag, 28. Januar 2017 (Woche 5)/26.01.2017



Tagestipp



20.15Wer weiß denn sowas XXL Das unvorstellbare Wissensquiz mit

Kai Pflaume Erstsendung:02.04.2016 in Das Erste



Gäste: Rolando Villazon, Nadja Auermann, Bülent Ceylan, Michael

Kessler, Frank Elstner, Johannes B. Kerner



In dieser XXL-Folge stellen sich neben Superhirn Bernhard Hoecker

und Quizmaster Elton sechs weitere Prominente den amüsanten und

skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume. "Wer weiß denn sowas?"

fragen sich im Komiker-Duell Michael Kessler und Bülent Ceylan, im

Duell "Stimme gegen Schönheit" Opernstar Rolando Villazon und Nadja

Auermann sowie im Quizmaster-Duell Frank Elstner und Johannes B.

Kerner. Hinter den zwölf Kategorien der interaktiven Spielwand

verbergen sich Fragen aus Wissenschaft und Alltagsleben wie zum

Beispiel: Wo kommt ein Paarungshelfer zum Einsatz? Mit welchem

Hausmittel lassen sich Lederschuhe polieren? Oder: Wer bekommt

"Rohrgeld"? Zu jeder Frage gibt es einen Auflösungsfilm oder ein

erklärendes Live-Experiment im Studio. In drei Runden spielen die

Rateteams um Bares für ihren Studioblock. Denn zu Beginn der Show

müssen sich die Zuschauer im Studio entscheiden: Setzen sie sich auf

die Seite von Bernhard Hoecker oder von Elton? Am Ende jeder Runde

wird der erspielte Gewinn unter den Studiozuschauern, die richtig

getippt haben, aufgeteilt. Im anschließenden Finale treten die

Gewinner der ersten drei Runden um 50.000 Euro für einen guten Zweck

an.



Donnerstag, 02. Februar 2017 (Woche 5)/26.01.2017



22.45Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



- Die Vorreiter der Moderne - mit der Ausstellung "Aufbruch Flora"

zeigt die Staatsgalerie rund 100 Meisterwerke von van Gogh bis

Renoir



- Die dunkle Seite der Verführung - mit "Dark Glow" präsentiert

die Choreographin Katarzyna Kozielska eine Uraufführung des

Stuttgarter Balletts



- Das etwas andere Gitarrenduo -Timm Roller und Thilo Ruck

experimentieren mit ihrer Formation "AAA---AAA" beim Eclat

Festival für neue Musik



- Bildgewaltige Videos - mit der jungen Amerikanerin Rachel Rose

kommt ein Shootingstar der Kunstszene ins Kunsthaus Bregenz



Donnerstag, 02. März 2017 (Woche 9)/26.01.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



18.15(VPS 18.14) SR: Fahr mal hin Vogesenwinter im Tal der Thur

Erstsendung:10.02.2016 in SWR/SR



Freitag, 03. März 2017 (Woche 9)/26.01.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



06.00(VPS 05.59) SR: Fahr mal hin (WH von DO) Vogesenwinter im

Tal der Thur Erstsendung:10.02.2016 in SWR/SR



Freitag, 03. März 2017 (Woche 9)/26.01.2017



Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wo die Liebe

hinfällt



