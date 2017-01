Mit Ecobookstore in die Zukunft der Stadt: aktueller Buchtipp FUTURZWEI

Zum Jahresbeginn sollte man mit Ecobookstoreüber die Zukunft der Stadt nachdenken

Bücher von Ecobookstore zeigen Alternativen für ein besseres Leben auf - auch in der Stadt !

(firmenpresse) - Ecobookstore nimmt mit diesem aktuellen Buch Leser und Leserinnen mit auf eine Reise durch verschiedene Perspektiven, Konditionen, Phänomene und Kapazitäten des Urbanen - und lädt dazu ein, sich für die eigene Stadt zu engagieren - besonders mit dem neuen FUTURZWEI-Zukunftsalmanach. Dieser Almanach erzählt in über 50 Geschichten von gelebten Gegenentwürfen zur Leitkultur des Wachstums und der Verschwendung. Erstmals bietet er dabei auch eine internationale Perspektive. Hier kann man sich inspirieren lassen und durch vielfältiges Engagement noch mehr Verzicht und etwas mehr Einmischen im neuen Jahr vornehmen. Von A wie Allmende über B wie Bürgerwald bis Z wie Zwischen-Zeit begeistern die über 50 Geschichten "vom guten Umgang mit der Welt". Die Stiftung Zukunftsfähigkeit hat in diesem (dritten) Buch-Almanach den Schwerpunkt Stadt tiefenscharf analysiert und mit weltweiten Projekten von wegweisenden Formen des Zusammenlebens, Produzierens und Wirtschaftens angereichert.

FUTUREPERFECT heißt das gemeinsame Kind, das das Goethe-Institut und die FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit vor zwei Jahren in die Welt gesetzt haben und das seither Geschichten des Gelingens aus der ganzen Welt sammelt. Auch den ersten Buch-Almanach gibt es auf Ecobookstore. Auch in diesem Buch geht es in unterschiedlichen Umwelten um neue Chancen für eine faire, humane und freie Gesellschaft, in der sich soziale Phantasie und ökonomische Kreativität zu Inseln angewandter Vernunft verbinden, um von dort aus subversiv und motivierend handeln zu können.

Der Schwerpunkt des Zukunftsalmanaches 2017/18 beschreibt die Stadt, das Wohnen und das Bauen aus ganz anderer Perspektive als gewöhnlich: mit Experten von unten und vergangenen Utopien, die zeigen, wie viel Zukunft in der Vergangenheit steckt. Für den neuen FUTURZWEI Zukunftsalmanach war Saskia Hebert als Mitherausgeberin für den Schwerpunkt "Stadt" verantwortlich. Die versammelten Geschichten in diesem Buch zeigen, dass die Stadt von morgen sich nur aus der von heute entwickeln kann - und dass es wichtig ist, deren Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Und so beweist auch diese Ausgabe: Buch lesen, anstecken lassen und nachmachen. Denn "alternativlos" gibt es nicht.

Für noch mehr alternativen Lese- und Denkstoff gibt es auf Ecobookstore.de viele weitere engagierte Autoren: diese bieten mit ihrer Lektüre Argumente, Wissen und Know How, wie man nachhaltig leben kann. Ecobookstore liefert eine Vielzahl informativer Buch-Ratgeber zum Thema Umwelt, Ökologie, Ernährung und Bio - für einen guten Jahresstart.





Über Ecobookstore: der grüne Online-Versandhandel ist ein Produkt von Macadamu, einem Familienunternehmen aus dem Westallgäu. Im März wurde der Themenbereich E-Commerce mit dem Online-Shop Ecobookstore eröffnet, der in Kooperation mit dem deutschen Traditionsunternehmen Libri GmbH betrieben wird. Mit knapp 6 Millionen Artikeln, einer schnellen und versandkostenfreien Lieferung von Büchern und der Unterstützung des Klima- und Umweltschutzes bietet Ecobookstore eine faire und ökologische Alternative zu Amazon.

Ecobookstore, Macadamu UG

