Martin Schulz bei ANNE WILL am 29. Januar 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Der Kandidat - Können Sie Kanzler, Herr Schulz?

(ots) - Die SPD hat ihren Kanzlerkandidaten: Martin Schulz

soll die Sozialdemokraten in den Wahlkampf führen. Doch wofür steht

er? Kann er enttäuschte SPD-Wähler zurückgewinnen? Mit welchem

Koalitionspartner will Schulz eine Wende herbeiführen? Und was kann

er besser als Angela Merkel?



Am Sonntag stellt sich der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin

Schulz in seinem ersten großen ARD-Interview live den Fragen von Anne

Will.



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen







Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann(at)DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw(at)wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.01.2017 - 15:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1449062

Anzahl Zeichen: 1059

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung