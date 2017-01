STARFACE erhält den 2017 INTERNET TELEPHONY Product of the Year Award

STARFACE wurde vom US-Verlag TMC mit dem 2017 INTERNET TELEPHONY Product of the Year Award prämiert.

(firmenpresse) - Karlsruhe, 24. Januar 2017 Die UCC-Plattform STARFACE und die STARFACE Mobile Clients wurden vom amerikanischen TMC-Verlag mit dem 2017 INTERNET TELEPHONY Product of the Year Award ausgezeichnet. Der renommierte Award wird jährlich verliehen und würdigt die innovativsten und leistungsfähigsten Produktneuentwicklungen des vergangenen Jahres im Bereich der IP-Kommunikation.

Rich Tehrani, CEO von TMC, erklärte anlässlich der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger: "Ich freue mich sehr darüber, STARFACE auch in diesem Jahr mit einem Product of the Year Award auszeichnen zu dürfen. Das Engagement und die Innovationskraft, die das STARFACE Team an den Tag legt, sind wirklich beeindruckend. STARFACE 6.4 gehört nach Einschätzung unserer Expertenjury zu den besten IP-Kommunikationslösungen auf dem Markt. Ich bin sehr gespannt, mit welchen weiteren Innovationen uns STARFACE in Zukunft überraschen wird."

Florian Buzin, Geschäftsführer bei STARFACE, kommentiert: "Mobility ist weltweit einer der Top-Trends in der Business-Kommunikation. Mit STARFACE 6.4 und unseren Mobile Clients bieten wir Kunden eine ausgereifte Komplettlösung, die jedes Smartphone in eine vollwertige Nebenstelle verwandelt. Mitarbeiter können damit überall und jederzeit auf ihre vertrauten UCC-Features zugreifen - und bleiben durchgehend handlungs- und entscheidungsfähig. Es freut uns sehr, dass die Lösung bei der Fachjury von TMC so gut angekommen ist - und wir mit einem so renommierten internationalen Award ins neue Jahr starten können."

Die Preisträger des 2017 INTERNET TELEPHONY Product of the Year Awards werden im amerikanischen INTERNET TELEPHONY Magazin bekannt gegeben. Weitere Informationen zu STARFACE und STARFACE Produkten finden Interessierte unter http://www.starface.de

Hintergrund: STARFACE UCC-Plattform und Mobile Clients

Die STARFACE Telefonanlage ist eine offene UCC-Plattform für den Einsatz in klassischen, hybriden und vollständig IP-basierten Umgebungen. Die Systeme sind in skalierten Ausbaustufen für Unternehmen jeder Größe erhältlich und stehen wahlweise als Hardware-Appliance, virtuelle VM-Edition oder gehosteter Cloud Service zur Verfügung. Die Plattformen führen sämtliche Kommunikationskanäle auf dem Desktop des Anwenders zusammen und erschließen Kunden so das volle Potenzial nahtlos integrierter UCC-Umgebungen. Seit 2016 sind für die STARFACE Plattformen optional native STARFACE Mobile Clients mit integriertem Softphone erhältlich. Sie verwandeln iPhones und Android-Smartphones in vollwertige Nebenstellen der STARFACE Telefonanlage und erschließen Anwendern so überall Zugriff auf ihre vertraute UCC-Umgebung. Zudem lassen sich mit den Clients dank nahtloser WLAN- und LTE-Integration sowie intelligenter Routing-Modelle auch die Telefoniekosten nachhaltig senken.





Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein junges, dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, hat sich der Hersteller von IP-Telefonanlagen und -Kommunikationslösungen fest im Markt etabliert und gilt als innovativer Trendsetter. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die Linux-basierten STARFACE Telefonanlagen, die wahlweise als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbar sind und sich für Unternehmen jeder Größe eignen. Die vielfach preisgekrönte Telefonanlage - STARFACE errang unter anderem vier Siege und drei zweite Plätze bei den funkschau-Leserwahlen 2009 bis 2015 - wird ausschließlich über qualifizierte Partner vertrieben.



STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und ERP-Systemen verknüpfen. Sie unterstützt gängige Technologien und Standards wie Analognetz, ISDN, NGN und Voice-over-IP und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

