James Blunt verrät: Daher kommt Ed Sheerans Narbe wirklich

Blunt weist "Ritterschlag-Geschichte" in der "SWR3 Morningshow" zurück (FOTO)

(ots) -

Der britische Musiker James Blunt packt in der "SWR3 Morningshow"

seine Version des Unfalls aus, bei dem sich sein guter Freund und

Kollege Ed Sheeran eine Narbe im Gesicht zugezogen hat: "Er schnitt

sich mit einem kleinen Taschenmesser selbst ins Gesicht, als er

betrunken war. Ich rettete sein Leben, weil ich sein Gesicht genäht

habe." Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: "Und danach versucht er

daraus eine interessante Story zu machen - eine wirklich lächerliche.

Er muss verzweifelt sein."



Die "SWR3 Morningshow"-Moderatoren Zeus und Wirbitzky sprachen mit

James Blunt über ein Interview mit Ed Sheeran in der "Norton Graham

Show" auf BBC One Anfang der Woche. Gefragt nach dem Schmiss auf

seiner rechten Wange, mit dem er im Herbst 2016 erstmals zu sehen

war, scherzte Sheeran, dass dieser ihm von James Blunt zugefügt

wurde, der versucht haben soll, so "seine Pop-Karriere zurück zu

bekommen". Zuvor war das Gerücht kursiert, eine britische Prinzessin

wollte Blunt auf einer feucht-fröhlichen Party in der Royal Lodge in

Windsor zum Ritter schlagen und habe dabei den danebenstehenden Ed

Sheeran verletzt.



Interview mit James Blunt in der "SWR3 Morningshow" und auf

SWR3.de Am 27.1.2017 wird die Popwelle das Interview mit James Blunt

im Laufe der "SWR3 Morning-Show" ab 5 Uhr ausstrahlen. Seine neue

Single "Love me better" wird ebenfalls in der Sendung vorgestellt.

Das Video-Interview mit James Blunt wird morgen (27.1.2017) bereits

ab 0:01 Uhr auf SWR3.de zu sehen sein.



