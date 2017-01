ABC-Abwehr aus einer Hand / Niederländisch-Deutsche Patenschaft besiegelt (FOTO)

(ots) -

Im niederländischen Vught gingen niederländische und deutsche

Spezialisten der ABC*-Abwehr eine weitreichende Patenschaft als

Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft ein, die beide Länder

im Zusammenhang mit NATO- oder EU-Missionen zu bewältigen haben.

Darum werden sie künftig die Kräfte in der Abwehr von atomaren,

biologischen und chemischen Gefahren bündeln, weit über die bisher

üblichen binationalen Übungen hinaus, und ihre Zusammenarbeit

intensivieren. Dies beinhaltet Ausbildung und Training nach

gemeinsamen Standards sowie bi- und multinationale Einsätze. Die

Verbände aus Vught und dem baden-württembergischen Bruchsal befinden

sich in ständigem regem Austausch und bald auch in gemeinsamen

Kommandostrukturen.



Oberst Burg Valk, Kommandeur des Pionierausbildungszentrums in

Vught, unterstehen die beiden niederländischen ABC-Abwehrkompanien

(414 CRBN und 101 CRBN**). Er bezeichnet die eingegangene Partner-

und Patenschaft als "logische Konsequenz langjähriger und intensiver

Zusammenarbeit unserer Einheiten und Verbände. Synchronisation der

Ausrüstung und gemeinsame Standards werden uns künftig noch

effektiver wirken lassen."



Oberst Henry Neumann, Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der

Bundeswehr, betont zugleich, dass die Niederlande und Deutschland

intensiv voneinander lernen können. "Was das im Einzelnen bedeutet,

werden wir schon bald in Ausbildung, Training, Übung und Einsatz

sehen. Für mich steht fest, dass wir Europäer uns nur gemeinsam für

die Herausforderungen der Weltpolitik wappnen können."



Diese Kooperation ist die Folge einer Absichtserklärung der

Verteidigungsministerien von 16 Ländern aus dem Jahr 2013 zur

Zusammenarbeit in den verschiedensten militärischen Bereichen. Das

Eingehen der wechselseitigen Patenschaften dient dem Schaffen von

Vertrauen und Freundschaft und unterstreicht den Willen zum



intensiven Austausch. Die Streitkräftebasis als Heimat der ABC-Abwehr

ist so in viele Partnerschaften und multinationale Projekte

eingebunden.



* ABC - atomar, biologisch, chemisch



** CRBN - chemical, radiological, biological, nuclear







