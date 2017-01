Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER unterstützt als Schirmherr das Konzert zur Gründungsveranstaltung der Stiftung für Friedens- und Herzensbildung

Logo Harald Glööckler und Harald Glööckler International GmbH

(firmenpresse) - Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER unterstützt als Ehrengast und Schirmherr das Konzert zur Gründungsveranstaltung der Stiftung für Friedens- und Herzensbildung in der St. Markus Kirche in München

Am 4. Februar findet ab 20 Uhr in der St. Markus Kirche, Gabelsbergerstr. 6, 80333 München die Gründungsveranstaltung der Stiftung für Friedens- und Herzensbildung statt. Kultstar HARALD GLÖÖCKLER hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen und wird persönlich an diesem Abend vor Ort sein.

+++ Wir dürfen uns von den dunklen Mächten nicht vereinnahmen lassen +++

"Ich unterstütze schon seit vielen Jahren Charity-Projekte und habe bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich meine Bekanntheit und Popularität dazu genutzt, auf diese Projekte aufmerksam zu machen. Licht in die Welt zu bringen, halte ich gerade in unserer heutigen Welt, welche zunehmend von Angst, Terror und Gewalt geprägt ist, für unerlässlich. Wir dürfen uns von den dunklen Mächten nicht vereinnahmen lassen. Um das zu bewältigen, sollten wir unser Bewusstsein für innere Werte und Menschlichkeit wieder stärken, sozusagen unseren inneren Frieden finden. Genau an dieser Stelle kann der Glaube Berge versetzen.", erläutert HARALD GLÖÖCKLER die Gründe für seine Unterstützung der Stiftung.

Anlässlich der Gründung der Stiftung für Friedens- und Herzensbildung gibt es ein Konzert des Vocalforum Graz unter der Leitung von Franz M. Herzog. Zudem wird die Kirche von dem "Licht"Künstler Marc Thomas Merz, OchoReSotto illuminiert. Die Besucher können sich also auf einen Augen- und Ohrenschmaus freuen. Tickets für die Veranstaltung am 4. Februar in der St. Markus Kirche, Gabelsbergerstr. 6, 80333 München sind noch erhältlich unter: www.muenchenticket.de Alle Einnahmen und Spenden fließen ausnahmslos in die Stiftung.

"Ich freue mich auf ein inspirierendes Konzert mit einer fantastischen Lichtshow, mit großartigen Künstlern und denke, dass der Abend vielen Menschen Freude bereiten wird. Ich liebe München sehr. Früher war es immer mein Traum, nach München zu ziehen. In den Achtzigern und Anfang der Neunziger Jahre war München der Inbegriff an Luxus, Eleganz und Glamour in Deutschland. Die Weltoffenheit der Menschen in München hat mich schon immer fasziniert. Nicht umsonst warb die Stadt ja Jahrzehnte mit dem Slogan "Weltstadt mit Herz". Auch heute noch strahlt München ein ganz besonderes Flair aus."

Keywords (optional):

Über HARALD GLÖÖCKLER und die Harald Glööckler International GmbH



Der in Baden-Württemberg aufgewachsene Designer ist ein Phänomen. So kreierte er bereits im Alter von sieben Jahren sein erstes Kleidungsstück. Mit diesem in die Wiege gelegtem Talent und einer großen Portion Mut, Fleiß und Ehrgeiz, erarbeitete sich Glööckler seinen heutigen Ruhm. Was 1987 mit einem Modegeschäft in Stuttgart angefangen hat, erweiterte sich im Laufe seiner Karriere ungemein. Heute umfasst das Repertoire neben Haute Couture- und Pret-à-Porter-Mode auch Schmuck, Wäsche, Homewear, Schuhe und Düfte. Doch sein Weg geht wesentlich weiter: Neben zahlreichen TV-Auftritten findet er sogar noch Zeit für Charity, Modenschauen, Malerei und Buchveröffentlichungen.



Die Harald Glööckler International GmbH ist ein weltweit operierendes Unternehmen zur Vermarktung der Person HARALD GLÖÖCKLER und besitzt darüber hinaus die ausschließlichen Vermarktungsrechte an einem großen Portfolio der von HARALD GLÖÖCKLER entwickelten Marken. Das Unternehmen vergibt insbesondere Lizenzen und Verwertungsrechte und ist in den folgenden Bereichen tätig:



- Fashion

- Uhren und Schmuck

- Interior Design und Häuser

- Heimtextilen

- Parfüm und Kosmetik

- Lederwaren und Taschen

- Reitsportkollektion

- Tierbedarf

- Tapeten

- Pralinen

- TV-Realities und Show

- Musik- und Tonträgerproduktion

- Accessoires für mobile Endgeräte

- Bücher & Kataloge

- Online Business

- Teleshopping

- Porzellan

- Sonnenbrillen

- Teppiche

- Tischdekoration

- Dekopapier

- Spielwaren

- Print- und Onlinepublikationen



HARALD GLÖÖCKLER wird international als außergewöhnliche, schillernde und exzentrische Persönlichkeit wahrgenommen. Die Harald Glööckler International GmbH nutzt dies mit einer genialen Vermarktungsstrategie im Lizenzgeschäft. Ob New York, London oder Tokyo, die Partner stehen Schlange. Das Unternehmen verbucht seit seiner Gründung eine sehr starke Wachstumsdynamik mit steigender Tendenz. Produkte von HARALD GLÖÖCKLER sind in über 80 Ländern erhältlich.



Weitere Informationen: http://www.haraldgloeoeckler.com

Kommentare zur Pressemitteilung