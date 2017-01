Berlin – Neukölln: 10 Brände in nur 3 Stunden

In der Nacht vom 14.01. zum 15.01. mussten die Berliner Rettungskräfte 10 mal in nur 3 Stunden zum Alarm ausrücken. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Der oder die Täter zündeten Kinderwagen und Mülltonnen an und konnten unerkannt flüchtten. Rauchmelder retteten mal wieder mehrere Leben.

(firmenpresse) - Am frühen Sonntagmorgen brannte es kurz hintereinander in der Karl-Marx-Straße, in der Schierkerstraße, der Rübelandstraße, der Nogatstraße, der Kirchofstraße, der Siegfriedstraße und der Emser Straße. Diese Orte liegen weniger als zwei Minuten Fußweg auseinander.

Die Brände wurden in mehreren Hausflure und Hinterhöfen gelegt, berichte die B.Z. Die Brandserie begann um 1:35 Uhr, als die Feuerwehr zur Karl-Marx-Straße gerufen, wo im Keller ein Kinderwagen brannte.

Kurz Zeit später gab es einen Alarm in der Schierkerstraße. Auch hier brannte ein Kinderwagen. Als die Feuerwehr eintraf, war bereits der gesamte Treppenraum verqualmt. Insgesamt liefen 10 Bewohner durch den Brandrauch und mussten von einer Notärztin versorgt werden. Zwei Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus verlegt.



Knapp eine Stunde später gab es dann einen Feueralarm in der Rübelandstraße, wo in einem Hinterhof Mülltonnen brannten. Kurz darauf brannten gleich in zwei Häusern in der Nogatstraße Kinderwägen in den Hausfluren. Rauchwarnmelder hatten die schlafenden Bewohner alarmiert, die daraufhin die Feuerwehr alarmierten.



Inzwischen brannten in der Kirchhof- und in der Siegfriedstraße wieder Mülltonnen, in der Emser Straße brach wieder ein Feuer in einem Treppenhaus aus. Eine weitere Stunde später brannte es auch noch in der Grenzallee, etwa einen halben Kilometer südlich. Hier brannte sowohl ein Kinderwagen im Flur als auch Mülltonnen im Hof.



Dieser Fall zeigt, dass es richtig und längst überfällig war, auch in Berlin eine Rauchwarnmelderpflicht einzuführen. Denn wenn der Mensch schläft kann er Brandgase nicht, oder nicht ausreichend wahrnehmen, da im Schlaf der Geruchssinn nicht vollständig funktioniert. Schon wenige Atemzüge in einem verqualmten Raum führen unweigerlich zum Tode. Dringt Rauch in ein Zimmer, so bleiben nur 2 bis 4 Minuten um den Gefahrenbereich zu verlassen.

In Deutschland kommen jährlich circa 400 Menschen bei Bränden ums Leben. In den seltensten Fällen ist hierbei das Feuer selbst der Grund. Bis zu 90 % aller Brandtoten sterben an einer Rauchgasvergiftung. Der Brandrauch ist ein Gemisch aus tödlichen, giftigen Gasen. Wesentliche Bestandteile von Rauchgasen sind Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Chlorwasserstoff und Zyanid. Hier werden Rauchmelder zu Lebensrettern, denn sie schlagen bei Rauchentwicklung sofort Alarm und wecken im Ernstfall alle schlafenden Personen in der Wohnung. Diese haben dann ausreichend Zeit um die Räumlichkeiten sicher zu verlassen und Hilfe zu rufen.





Um einen späteren, dauerhaftenVerwaltungsaufwand zu minimieren, sollten Eigentümer bei der Wahl eines geeigneten Anbieters für Installation und Wartung von Rauchwarnmeldern sowohl Wert auf die Qualität der Produkte, als auch des Dienstleistungsangebots legen. Fachdienstleister wie die

Pyrexx GmbH bieten hierfür individuelle Lösungen wie Flatrates, Mieterwechselservice,

Mangelbeseitigung und Services bei Renovierungen an. Dabei werden ebenfalls die

Verkehrssicherungspflicht, rechtliche Dokumentation und Brandschau im Treppenhaus

übernommen, was den Verwaltungsaufwand für den Wohnungseigentümer drastisch minimiert.



Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung übernommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://rauchmelder.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Pyrexx produziert am Standort Deutschland internetfähige Rauchmelde-Systeme für Privatwohnungen oder Großanwendungen. Etablierte Qualitätsrauchmelder wie der PX-1 Standalone oder der PX-1C Funk werden in nahezu alle Branchen national und weltweit vertrieben. Außerdem stellt das Unternehmen individuelle Produkte für namhafte Marken her.



Pyrexx Software hat sich auf App-Entwicklungen und auf Softwarelösungen für die Organisation komplexer Dienstleistungs- und Verwaltungsprozesse spezialisiert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Pyrexx GmbH

Leseranfragen:

Pyrexx GmbH

Spichernstraße 2

10777 Berlin

Tel: 030 / 88716060

eMail: info(at)pyrexx.com

Datum: 26.01.2017 - 17:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1449097

Anzahl Zeichen: 3771

Kontakt-Informationen:

Firma: Pyrexx GmbH

Ansprechpartner: Tobias Gärtner

Stadt: Berlin

Telefon: 030-88716060



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 26.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung