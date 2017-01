Frankfurter Rundschau: Keine Lösungen, nirgends

(ots) - Täglich wird es deutlicher: US-Präsident Donald

Trump betreibt Symbolpolitik , statt Probleme zu lösen. Mit dem Bau

der Mauer zwischen Mexiko und den USA will er illegale Migration

stoppen. Das wird ihm nicht gelingen, sagen auch Republikaner, die

auf die Tunnel unter dem bestehenden Grenzzaun verweisen. Der Wall

wird also mit geschätzten 40 Milliarden Dollar teuer und nutzlos.

Ähnliches gilt für Folter, die nach Ansicht von Trump "funktioniert".

Das tut sie. Sie verletzt Menschen an Leib und Seele. Deshalb haben

moderne Staaten sie verboten. Auch, weil sie nicht zur

Wahrheitsfindung dient. Unter Folter "gestehen" Menschen früher oder

später alles. Aus diesem Grund hat die US-Regierung unter Barack

Obama auf Folter wie Waterboarding verzichtet. Was geschieht

eigentlich, wenn seine Wählerinnen und Wähler begreifen, dass Trump

ihr Leben nicht wirklich verbessert?







