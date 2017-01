Mehr Sicherheit für mobile Mitarbeiter und Zweigstellen dank Infoblox ActiveTrust Cloud

Die SaaS-basierte Lösung verhindert DNS-basierte Data Exfiltration und erkennt Malware

Infoblox ActiveTrust Cloud

(firmenpresse) - Infoblox, Spezialist für Netzwerk-Steuerung und Anbieter von Actionable Network Intelligence, stellt Infoblox ActiveTrust Cloud vor. Es handelt sich um eine "as a Service"-Lösung, die genau auf die Bedürfnisse globaler Unternehmen mit mobilen Arbeitsplätzen und einer zunehmenden Anzahl an Niederlassungen zugeschnitten ist. Zweigstellen haben oft kein IT-Personal und es existieren keine ausreichenden IT-Security-Maßnahmen. Infoblox ActiveTrust Cloud liefert Sicherheit für alle Geräte, egal ob On- oder Off-Premise, verhindert Data Exfiltration über DNS, stoppt die Kommunikation von Geräten mit Command & Control-Servern automatisch und ermöglicht eine schnelle Überprüfung von Gefahrenquellen.

Sämtlicher Internetverkehr beruht auf dem Domain Name System (DNS). Das DNS ist in der Regel jedoch nicht ausreichend gesichert, sodass es leicht angreifbar ist. Hacker verwenden das DNS als Instrument für Data Exfiltration sowie als Malware-Kontrollpunkt. Vorhandene Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls, E-Mail- sowie Web-Proxys haben oft nicht das DNS und darauf abzielende Angriffsszenarios im Fokus. Genau an diesem Punkt setzt Infoblox ActiveTrust Cloud an: Die Lösung fasst die DNS-Security-Funktionen von Infoblox wie Malware-Containment und DNS Data Exfiltration Prevention, Bedrohungsanalyse und Reporting in einem Cloud-Service zusammen. Infoblox ActiveTrust Cloud ermöglicht es Unternehmen, ihre IT- sowie Investitionskosten zu senken und schnell zu skalieren, falls eine Expansion ansteht oder sich die Anforderungen ändern.

Zu den Infoblox ActiveTrust Cloud-Funktionen gehören:

-Erkennen und Blockieren der DNS-basierten Data Exfiltration mit Behavioral Analytics

-Deaktivieren von schädlicher DNS-basierter Kommunikation mit C&Cs sowie Verhinderung der Verbreitung von Malware

-Bösartige Domains und IPs mit Hilfe von Echtzeit-maschinenlesbarer Threat Intelligence im Blick behalten - bei gleichzeitig niedriger Fehlalarmquote

-Kontextbasiertes Bedrohungsanalyse-Tool für eine schnelle Analyse, um innerhalb von Minuten, nicht Stunden, reagieren zu können

-Unified Management, Analytics und Reporting On-Premise und in der Cloud. Individuelle Richtlinien-Anpassung je nach Geschäftsanforderungen und ohne DNS-Know-how möglich

-Tiefgreifende Sichtbarkeit und umfangreichen Netzwerk-Kontext, um infizierte und kompromittierte Geräte On- und Off-Premise zu erkennen

"Mitarbeiter werden immer mobiler und die Anzahl derer, die von Zweigstellen aus ihrer Arbeit nachgeht, steigt stetig an", sagt Scott Fulton, Executive Vice President of Products bei Infoblox. "Außenstellen und Zweigniederlassungen mangelt es oft an den nötigen lokalen IT-Ressourcen, um ihre Sicherheits-Infrastruktur zu verwalten - gravierende Sicherheitslücken sind die Folge. Hier schafft Infoblox Abhilfe: Die einfach zu bedienende SaaS-Lösung sichert mobile Mitarbeiter und Zweigstellen ab, ohne dass eine separate Infrastruktur bereitgestellt werden muss."

Infoblox bietet bereits seit Jahren On-Premise IT-Sicherheitslösungen an und ist jetzt der erste und einzige DDI-Anbieter, der On-Premise- und Cloud-Services für Unternehmen bereitstellt und Anwender überall schützt, ein einheitliches Policy, Data Exfiltration Management, Analytics und Reporting eingeschlossen. Darüber hinaus können Kunden mit Hilfe von Infoblox Actionable Network Intelligence wertvolle Hintergrundinformationen erhalten, um Bedrohungen schnell zu priorisieren und zu beheben.

"Die stetige Verbesserung der IT-Sicherheit und das Risikomanagement stehen für unsere Kunden ganz oben auf der Agenda", sagt Chris Zwergel, Practice Manager of Application Solutions bei Groupware Technology. "Viele unserer Kunden haben Mitarbeiter, die tagtäglich im Außendienst unterwegs sind - und gerade bei dieser Gruppe müssen Geräte vor Cyberangriffen geschützt und die Daten optimal abgesichert werden. Wir sehen einen extrem hohen Mehrwert durch die Integration von Security mit DDI. Als Branchenführer in diesem Bereich ist Infoblox sehr gut aufgestellt und bietet DNS-basierten Schutz für unsere Kunden - egal wo sich die Anwender befinden. Wir freuen uns, dass Infoblox sowohl eine On-Premise-Lösung als auch ein Cloud-SaaS-Modell anbietet, sodass unsere Kunden die Implementierungsmethode wählen können, die am besten zu ihnen passt."

Verfügbarkeit

Infoblox ActiveTrust Cloud ist ab sofort verfügbar und bietet allerorts IT-Sicherheit für Anwender - On-Premise, Remote und in Zweigstellen. Eine kostenlose, 30-tägige Testversion des Service finden Sie hier. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.infoblox.com/products/activetrust-cloud/.





Infoblox (NYSE:BLOX) stellt kritische Netzwerkdienste bereit. Diese Dienste sichern die DNS-Infrastruktur (Domain Name System) ab, automatisieren Cloud Deployments und tragen dazu bei, dass die Netzwerke von Unternehmen und Service Providern weltweit verfügbarer sind. Infoblox (www.infoblox.de) ist Marktführer im Bereich DDI (DNS, DHCP, IP Address Management) und verringert Risiken und Komplexität des Netzwerkbetriebs.

