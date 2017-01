Geschenke für Mütter nur zu Weihnachten und Geburtstagen?

Sind uns Deutschen die eigenen Mütter im Rest des Jahres egal?

Nicht nur am Muttertag beschenken die Deutschen Ihre Mütter gern. (Bildquelle: pressmaster (fotolia.

(firmenpresse) - Wann schenken die Deutschen am liebsten und wieviel bleibt dabei für die eigene Mutter übrig? Die Frage scheint provokant. Doch eine aktuelle statistische Antwort zeigt Überraschendes!

Denn wie das Statistik-Portal statista ermittelt hat, schenken mehr als 80% der Deutschen am liebsten und häufigsten zu Geburtstagen und Weihnachten. Allerdings geben lediglich ein Drittel der Befragten an, gern zum Muttertag Geschenke zu kaufen. Heißt damit der Umkehrschluss, dass gut 66% ihre eigene Mutter nur ungern außerhalb der zwei großen Anlässe "Weihnachten und Geburtstag" beschenken?

Die geliebte Mutter - (k)ein Auslaufmodell

Die Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern verändert sich im Laufe des Heranwachsens immer wieder. Pubertät, Ausbildung oder Studium, erste eigene Wohnung etc.: die Meilensteine des Erwachsenwerdens legen der Eltern-Kind-Beziehung so manche mühsame Herausforderung in den Weg. Doch in den meisten Fällen bleibt die familiäre Bande - und damit auch eine innige Verbindung zur eigenen Mutter - ein Leben lang bestehen.

Wieso aber kreuzen viele Deutsche den Muttertag nur als sekundär wichtigen Geschenketag in ihrem Kalender an? Fragen wir einen, der sich aus beruflichen Gründen auch mit dem Muttertag befasst. Rinco Albert, Inhaber des nahe Bambergs ansässigen iulias Verlags, vertreibt Geschenkartikel und kennt die wohl richtige Antwort: "Der Muttertag spielt bei den Geschenkartikeln eine bedeutende Rolle, wie wir an unseren Verkaufszahlen der Produkte für Mütter sehen können. Allerdings ist bemerkenswert, dass nicht der Muttertag allein wichtig ist, sondern Geschenke für Mütter ganzjährig sehr gut nachgefragt werden. Ich denke daher, dass es genug Anlässe und Gründe gibt, seiner Mutter einfach mal Danke zu sagen."

Aufatmen also! Deutschland weiß seine Mütter auch neben Weihnachten und Geburtstagen durchaus zu schätzen und beweist das mit Geschenken rund ums ganze Jahr.

Der iulias verlag ist ein junger, kreativer Verlag, der den Fokus auf das "Schenken mit Freude" gesetzt hat. Die Macher des Verlages legen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf hochwertige Geschenke, die sich vom Standard bewusst durch hochwertiges Design, Texte und Druckqualität abheben. Auf der Website http://www.iulias.de präsentiert der iulias verlag Geschenkideen, Gutscheinbücher, Kalender, Postkarten, Bücher und vieles mehr.

iulias verlag

