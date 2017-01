WAZ: Egoismus im Profifußball

- Kommentar von Pit Gottschalk

zur Bundesliga

(ots) - Aus allen Winkeln kommen die Unkenrufe: Der

Fußball-Boom in Deutschland kann nicht ewig dauern. Die Bundesliga

feiert Rekorde - aber wie lange noch? Der neue TV-Vertrag wird die 36

Profiklubs in den nächsten vier Jahren bestens versorgen. Und danach?

Sogar Liga-Geschäftsführer Seifert sieht die "Gefahr einer

Übersättigung", wie sie die Football-Liga der USA erlebt.



Die Sorgen sind begründet. Wo viel Geld im Spiel ist, greift

Egoismus um sich. Die Profi- und Amateurklubs streiten wie VIP-Fans

und Ultras um die Anstoßzeiten am Sonntagmittag und Montagabend. Der

Privatsender Eurosport möchte seinen Bundesliga-Fußball nicht auf dem

Sky-Decoder senden und feilscht um Prozente. Die Spieler kassieren im

Schnitt zwei Millionen Euro im Jahr und kennen nur drei Worte: mehr,

mehr, mehr!



Das Schalker Fußball-Idol Yves Eigenrauch warnte diese Woche vor

der Trennlinie zwischen Klubs und Fans. Öffentliches Training wird

zur Seltenheit. Ja, die Gefahr besteht: Wenn Rekordumsatz allein

zählt, verliert der deutsche Fußball sein größtes Vermögen: seine

Fans. Nicht heute, wenn wir Rekord feiern. Aber irgendwann. Und dann

gibt es keine Rekorde mehr.







