WAZ: Baut Trump Mauern, muss Europa sichöffnen

- Leitartikel von Stefan Schulte zu Trumps

Protektionismus und Europas Lehren daraus

(ots) - Besserwisser nerven nicht, weil sie falsch liegen.

Sondern weil sie etwas tatsächlich besser wissen, aber nicht, wann es

mal gut ist, das zu betonen. Europas Politiker, Ökonomen und

Intellektuelle haben definitiv oft genug erklärt, warum Trump nicht

US-Präsident sein sollte. Warum seine Art keine ist, sein

Protektionismus allen schadet und er die Gleichberechtigung um

Jahrzehnte zurückwirft. Ja, das alles musste einmal, vielleicht auch

zweimal gesagt werden. Aber nun, da Trump auf all die klugen Köpfe

einfach nicht hören will und sein "America first"-Mantra in die Tat

umsetzt, wird es Zeit für Europa, eine Gegenstrategie zu entwickeln.



Darauf zu hoffen, das Amt werde den Politnovizen schon einfangen,

ist weder eine Strategie noch zu erwarten. Dass sich Trump etwas von

der Kritik aus Übersee annimmt - eine naive Vorstellung. Natürlich

konnte und mochte sich in Europa niemand ausmalen, dass ein im

eigenen Land als Politclown verhöhnter Haudrauf das mächtigste Land

der Welt führen könnte. Oder dass einmal China den von Amerika

bedrohten Freihandel verteidigen würde. Im Ergebnis sagt das aber vor

allem etwas über die mangelnde Vorstellungskraft der Europäer aus,

die schon den Austritt der Briten aus ihrem angestaubten Klub nicht

für möglich gehalten hatten.



Dass sie Trump ernst nehmen wollen, sagen Politiker in Berlin und

Brüssel ja durchaus. Doch sie meinen das als Handreichung, wollen ihn

erst einmal kennenlernen und diplomatisch weich kochen. Daraus

spricht noch immer die Hoffnung, Trump werde seine Drohungen nicht

wahr machen. Ihn wirklich ernst zu nehmen hieße aber, eben damit

nicht zu rechnen. Wenn der neue US-Präsident auf jede diplomatische

Konvention pfeift, darf Europa ihn auch nicht wie jeden anderen

behandeln. Den richtigen Ton trifft als einer der wenigen der

scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel. Die Amerikaner sollten eben



bessere Autos bauen, wenn sie nicht so viele BMWs auf ihren Straßen

sehen wollen, entgegnete er Trumps Drohung mit Strafzöllen. Ob

Gabriel derlei als Außenminister noch sagen kann? Na, hoffentlich.



Einem Trump begegnet man besser mit breiter Brust. Europas

Politiker sollten sich kein Beispiel an den Unternehmensbossen

nehmen, die für Audienzen anstehen, um Trump milde zu stimmen.

Politisch klüger wäre es, jetzt den Handel mit anderen Regionen

auszubauen, um Einbußen in den USA mit neuen Absatzmärkten

vorzubeugen. Freihandelsabkommen fehlen Europa etwa in der

Wachstumsregion Südostasien, in Südamerika gilt es einige zu

erneuern, auch mit Mexiko. Europa sollte jetzt in jene Regionen

gehen, mit denen Trump bricht. Schottet er Amerika ab, wird Europa

ihn davon nicht abhalten. Wenn der alte Kontinent aber so überzeugt

ist, dass Trump alles falsch macht, sollte er das genaue Gegenteil

tun und sich selbst weiter öffnen.



Weil "America first" kurzfristig durchaus Erfolge wie

Industrie-Jobs zeitigen kann und Nachteile erst mittelfristig

sichtbar werden, muss Europa bereit sein, das eine gewisse Zeit

auszuhalten. Nationalisten in Frankreich, Polen, Holland und

hierzulande werden jeden Trump-Erfolg für ihre Propaganda nutzen.

Gleichzeitig muss die EU Austrittsverhandlungen mit den Briten

führen, die sich ihrerseits Trump zuwenden. Wann, wenn nicht jetzt

soll die EU ihre Reihen schließen und endlich als Einheit auftreten.

Als solche wäre sie wehrhaft, könnte etwa die Steueroasen für

US-Konzerne in Europa trockenlegen. Dafür müssten Partner wie Irland

oder Luxemburg freilich ihren nationalen Egoismen abschwören. Die

gibt es keineswegs nur in Trumps Amerika.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.01.2017 - 17:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1449135

Anzahl Zeichen: 4233

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung