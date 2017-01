Berliner Spielbank verlässt Potsdamer Platz

(ots) - Die Berliner Spielbank will ihren Hauptstandort am

Potsdamer Platz schließen und im Jahr 2020 im Kudamm Karree wieder

öffnen.



Das erklärte der Geschäftsführer der Spielbank, Günter

Münstermann, de rbb-Abendschau. Die Spielbank am Potsdamer Platz hat

sich zwar nach Angaben Münstermanns zur umsatzstärksten Spielbank

Deutschlands entwickelt, man erwarte aber, dass ein Standort in der

City West noch besser sein werde.



Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Spielbank und dem Eigentümer

des Kudamm Karrees, Cells Bauwelt, über den Zeitpunkt der

Fertigstellung.



Für die Spielbank soll am Innenhof des Komplexes ein eigenes

Gebäude entstehen. Bis zum Umzug will die Spielbank ihren Mietvertrag

am Potsdamer Platz noch verlängern.



Unterdessen hat die Stage-Entertainment angekündigt, nach der

Berlinale ihre Pläne für die Zukunft des Musicaltheaters am Potsdamer

Platz mitteilen zu wollen. Das Theater steht derzeit leer, wird aber

während der Berlinale als Festivalkino genutzt.







