Neue Rohrmarkierer für jede Umgebung

(PresseBox) - Wenn Sie Rohrmarkierer für alle Ihre Standorte auf der ganzen Welt benötigen, müssen Sie unter Umständen viel Zeit investieren, um das jeweils passende Material zu finden. Brady bietet Rohrmarkierer für den Innenbereich, den Außenbereich sowie den Außenbereich+, mit denen Rohre in allen Betriebsanlagen überall auf der Welt gekennzeichnet werden können. Diese Rohrmarkierer sind in allen Farbstandards erhältlich.

Unfälle vermeiden, Effizienz erhöhen

Wenn Rohre mit gut sichtbaren und deutlich lesbaren Rohrmarkierern gekennzeichnet sind, die den Inhalt und die Fließrichtung der Rohre angeben, können Wartungsteams auf einen Blick erkennen, welche Rohre gewartet und welche Ventile gesperrt werden müssen. Dies führt zu einer höheren Effizienz bei Wartungsarbeiten. Rohrmarkierer erhöhen jedoch nicht nur die Effizienz, sondern tragen auch zur Unfallverhütung bei, da sie Mitarbeiter, Besucher und Rettungskräfte vor gefährlichen Rohrinhalten warnen.

Rohrmarkierer für jede Umgebung

Wenn Rohrmarkierer gut lesbar sind und zuverlässig haften, können sie Arbeitsunfälle vermeiden und die Effizienz erhöhen. Brady hat Rohrmarkierer für den Innenbereich, den Außenbereich und den Außenbereich+ entwickelt und in unternehmenseigenen Laboren mithilfe von standardisierten Testverfahren getestet. Diese Rohrmarkierer bieten maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Wir bieten eine Auswahl an spezialisierten Rohrmarkierern zum zuverlässigen Kennzeichnen von Rohren im Innenbereich und im Außenbereich?-?von weniger anspruchsvollen Umgebungen bis hin zu Betriebsanlagen in der Wüste oder Offshore-Plattformen.

Compliance mit allen Normen und Standards

Die Brady-Rohrmarkierer für den Innenbereich, den Außenbereich und den Außenbereich+ sind in jeder Farbkombination erhältlich und unterstützen so die Compliance mit unternehmensspezifischen Standards, Branchenstandards sowie maßgeblichen Normen und Vorschriften. Kunden können die benötigte Qualitätskategorie, die Farben und die auf dem Rohrmarkierer zu druckenden Texthinweise und Symbole sowie die gewünschte Ausführung (mit oder ohne Klebstoff) auswählen. Durch diese vielfältigen Wahlmöglichkeiten erfüllen die Rohrmarkierer die Anforderungen jeder Betriebsanlage auf der ganzen Welt.



Testen Sie unsere widerstandsfähigen Rohrmarkierer, indem Sie unter der E-Mail-Adresse emea_request(at)bradycorp.com ein kostenloses Musterpaket anfordern.



Die Brady Corporation ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von Komplettlösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz von Personen, Produkten und Betriebsstätten. Die Produkte von Brady steigern Sicherheit, Produktivität sowie Leistung und umfassen hochwertige Etiketten, Schilder, Sicherheitsvorrichtungen, Drucksysteme und Software. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat Kunden in den verschiedensten Branchen, wie Elektronik, Telekommunikation, Fertigung, Baugewerbe, Bildungswesen, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und viele andere. Brady hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigte zum 1. August 2014 ca. 6.400 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz von Brady im Jahr 2014 betrug etwa 1,23 Milliarden US-Dollar. Brady wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol BRC gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bradycorp.com.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Brady Corporation ist ein internationaler Hersteller und Anbieter von Komplettlösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz von Personen, Produkten und Betriebsstätten. Die Produkte von Brady steigern Sicherheit, Produktivität sowie Leistung und umfassen hochwertige Etiketten, Schilder, Sicherheitsvorrichtungen, Drucksysteme und Software. Das Unternehmen wurde 1914 gegründet und hat Kunden in den verschiedensten Branchen, wie Elektronik, Telekommunikation, Fertigung, Baugewerbe, Bildungswesen, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und viele andere. Brady hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigte zum 1. August 2014 ca. 6.400 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz von Brady im Jahr 2014 betrug etwa 1,23 Milliarden US-Dollar. Brady wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol BRC gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bradycorp.com.







Dies ist eine Pressemitteilung von

BRADY GmbH

Datum: 26.01.2017 - 18:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1449140

Anzahl Zeichen: 3492

Kontakt-Informationen:

Firma: BRADY GmbH

Stadt: Egelsbach





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung