Werder Bremen-Presseservice: Thanos Petsos wechselt auf Leihbasis zum FC Fulham

(ots) - Thanos Petsos wird den SV Werder Bremen verlassen

und mit sofortiger Wirkung zum englischen Zweitligisten FC Fulham

wechseln. Der Grieche wird bis zum Saisonende an den aktuellen

Tabellenneunten der Sky Bet Championship League ausgeliehen. Dies

bestätigte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann am Donnerstagabend.



"Wir haben gute Gespräche mit Thanos geführt. Eine Ausleihe an

Fulham ist eine gute Lösung. Wir freuen uns für Thanos, eine

Herausforderung auf hohem Niveau gefunden zu haben und wünschen ihm

für die kommenden Monate viel Erfolg", erklärt Frank Baumann, Werders

Geschäftsführer Sport.



Thanos Petsos wechselte im vergangenen Sommer von Rapid Wien an

die Weser. Im Trikot des SV Werder Bremen kam er zu drei Einsätzen in

der Bundesliga.







