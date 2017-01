Südwest Presse: Leitartikel zu den Perspektiven für Syrien

(ots) - In Kasachstan boten die beiden Kriegsparteien Syriens

diese Woche wieder das übliche Spektakel. Sie überzogen sich mit

Beschimpfungen und weigerten sich strikt, von Angesicht zu Angesicht

miteinander zu reden. Das substanzielle Geschehen in Astana lief ab

zwischen Russland, der Türkei und Iran, den drei Initiatoren der

Konferenz. Amerika, Europa und China dagegen waren Zaungäste. Das

zeigt, wie sehr sich die internationalen Koordinaten des Konflikts

nach dem Fall von Aleppo verschoben haben. Die Wortführer sind jetzt

Moskau und Ankara, obwohl sie sich sechs Jahre lang als indirekte

Kriegsgegner gegenüber standen. Beide wollen das Blutbad beenden und

gleichzeitig ihren Einfluss in Syrien langfristig sichern. Russland

geht es dabei um eine dauerhafte Militärpräsenz und eine feste

Verankerung seiner Machtinteressen im Nahen Osten. Die Türkei

wiederum strebt nach Dominanz über den kurdischen Norden Syriens, um

die Autonomiewünsche ihrer eigenen kurdischen Minderheit in Schach zu

halten. Doch unter der neuen Brücke Moskau-Ankara klaffen fast die

gleichen Abgründe wie vor einem Jahr, als der Waffenstillstand und

Verhandlungsprozess der Vereinten Nationen in Genf scheiterte. Die

Liste der möglichen Spielverderber ist nach wie vor lang. Die

Dschihadisten, allen voran die Al-Nusra-Front, waren in Astana nicht

erwünscht und sind von der Feuerpause ausgeschlossen, obwohl sie die

kampfstärksten Assad-Gegner sind. Auch der Iran, der sich nur mit

Mühe einbinden ließ, würde am liebsten weiterkämpfen. Denn den

Strategen in Teheran schwebt für die Nachkriegszeit ein wesentlich

opulenteres Machtszenario vor. Sie wollen ihre regionale Hegemonie

unangreifbar machen mit einem schiitischen Korridor vom Iran über den

Irak und Syrien bis in den Libanon. Dazu setzen sie auf eine

panarabische schiitische Milizenarmee. Wie im Libanon die Hisbollah



soll sich diese in Syrien und Irak als permanenter Gegenspieler von

Staat und Armee etablieren und so den Einfluss Teherans auf das

Innenleben beider Nationen garantieren. Eine Machtbeteiligung der

Assad-Gegner, wie sie Russland und der Türkei vorschwebt, würde da

nur stören. Zudem wird sich Irans Gegenspieler Saudi-Arabien nicht so

einfach zur Seite schieben lassen. Das Königreich gehörte neben der

Türkei zu den Hauptsponsoren der stark geschwächten sunnitischen

Rebellen, finanziert gleichzeitig Kampfeinheiten aus dem

dschihadistischen Lager wie Ahrar al-Sham. Geräuschlos werden die

Saudis das Feld nicht räumen, wenn es dem russisch-türkischen Duo

nicht gelingt, den Iran besser in Schach zu halten. Insofern liegt

der Schlüssel, den Konflikt zu beenden, jetzt vor allem in Moskau.

Der Kreml muss den Iran und das syrische Regime dazu bringen, den

Waffenstillstand im ganzen Land zu respektieren, die Strangulierung

der Hungerenklaven aufzugeben und am Ende die Macht irgendwie mit den

Aufständischen zu teilen. Denn der neue Partner Türkei wird nur an

Bord bleiben, wenn er den geschwächten Rebellen eine akzeptable

Perspektive für die Nachkriegszeit anbieten kann.







