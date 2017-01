WDR veröffentlicht weltweit erste 360-Grad-Doku über Auschwitz-Birkenau

(ots) -



Anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz-Birkenau am

27. Januar 1945 veröffentlicht der WDR die weltweit erste "Virtual

Documentary" über das größte Vernichtungslager der

Nationalsozialisten. "Inside Auschwitz" erzählt die Geschichten von

drei überlebenden Frauen: Anita Lasker-Wallfisch, Philomena Franz und

Walentyna Nikodem gehören zu den letzten Zeitzeuginnen des

Massenmords der Nazis. Alle drei Frauen sind über 90 Jahre alt. Ihnen

bleibt nicht mehr viel Zeit, vor allem jungen Leuten zu erzählen, was

sie erlebt haben und was Auschwitz bedeutet.



Mit Hilfe der 360-Grad-Technik - sowohl aus der Luft mit einer

speziell konstruierten Drohne, als auch vom Boden - werden die

persönlichen Erfahrungen der Zeitzeuginnen und die gewaltigen

Dimensionen des Lagers zu einer eindrücklichen Erfahrung: Der User

ist nicht mehr nur Zuschauer. Er kann sich selbst umschauen, seine

eigene Perspektive wählen.



Mit dieser neuen Erzählform des 21. Jahrhunderts werden dem User die

Monstrosität des Lagers und der unvorstellbaren

Vernichtungsmaschinerie deutlich gemacht. Es ermöglicht einen neuen,

intensiven Blick auf ein geschichtlich entscheidendes und politisch

nach wie vor aktuelles Thema.



Die Veröffentlichung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Tagesschau.

Der 360-Grad-Film ist ab heute, 26.1., 22.15 Uhr, über den

Youtube-Channel des WDR sowie tagesschau.de abrufbar.









Pressekontakt:

WDR Presse und Information

WDR Pressedesk

0221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Besuchen Sie auch unsere Presselounge: https://presse.wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.01.2017 - 19:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1449146

Anzahl Zeichen: 1901

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung