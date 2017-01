rbb exklusiv: Suhrkamp-Verlag zieht nach Berlin-Mitte

Suhrkamp zieht nach Berlin-Mitte.



Auf einem Grundstück an der Ecke Torstraße/Rosa-Luxemburg-Straße

soll nach Informationen der rbb-Abendschau ein neues Domizil für den

Suhrkamp-Verlag errichtet werden.



Die Baupläne werden noch geheim gehalten. Bestätigt hat Suhrkamp

allerdings, dass ein Umzug nach Mitte für 2019 geplant ist.



Seit 2010 ist der Verlag in der Pappelallee in Prenzlauer Berg

ansässig. Zuvor war Suhrkamp in Frankfurt am Main zuhause.







