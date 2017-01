Badische Neueste Nachrichten: Der Polit-Praktiker

Der Polit-Praktiker - Kommentar von BERNHARD JUNGINGER

(ots) - Schulz wirkt authentisch, kantig, ehrlich.

Reicht das fürs Kanzleramt? Wohl kaum. Denn so weit unten wie Schulz

einst war, ist heute die SPD. Bei knapp über 20 Prozent, auf

Gabriel-Niveau also, dümpeln die Umfragewerte der Partei. Auch der

neue Besen Schulz dürfte da nur ein paar Pünktchen dazu kehren

können. Das Zeug dazu, die sieche Sozialdemokratie vor dem Sturz in

die völlige Bedeutungslosigkeit zu bewahren, das hat er dagegen

allemal.







