Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Martin Schulz

(ots) - Auf Höhenflug



von Reinhard Zweigler, MZ



Ein "Sausack" sei er in seiner Jugend gewesen, sagt Martin Schulz

von sich. Wegen schlechter Leistungen ging er ohne Abitur von der

Schule ab. Eine Karriere als Profifußballer verhinderte ein kaputtes

Knie. Dann suchte er Heil im Alkohol. Doch der neue Stern am Himmel

der SPD kriegte seinerzeit die Kurve, trinkt keinen Alkohol mehr,

lernte Buchhändler, engagierte sich in der Kommunalpolitik - und

stieg schließlich zum streitbaren Chef des Europaparlaments auf.

Vielleicht ist es genau diese gebrochene Biografie eines Mannes, der

strauchelte, aber von selbst wieder aufstand, die das Publikum

elektrisieren kann. In der Sozialdemokratie jedenfalls hat Schulz mit

seiner Nominierung praktisch im Handumdrehen Bremsen gelöst,

Zuversicht geweckt, Selbstvertrauen aufleben lassen. Der Mann aus

Würselen haucht einer Partei gleichsam neues Leben ein, die sich

bereits mit der Agonie unter Sigmar Gabriel und der drohenden vierten

Wahlschlappe bei Bundestagswahlen in Folge abzufinden schien.

Spätestens seit dem Wahlsieg von Donald Trump wissen wir, wie wenig

verlässlich Prognosen sind und wie sehr es auf die konkrete Person

ankommt. Martin Schulz könnte die Antwort der SPD auf Trump, Brexit

und AfD sein. So hofft man bei den Genossen zumindest. Der jetzige

überraschende Höhenflug der Sozialdemokratie hat dabei nicht nur mit

der Person des - in der deutschen Innenpolitik - nahezu

unverbrauchten Martin Schulz zu tun, sondern auch mit der tiefen

Sehnsucht nach Erfolg. Freilich ist noch nicht ausgemacht, ob die

Partei mit Schulz womöglich nur ein politisches Strohfeuer erlebt,

das nach kurzem Auflodern rasch wieder erlischt. Nach der Verkündung

der Merkel-Herausforderer Steinmeier und Steinbrück hat man dies

erlebt. Oder ob der Schub, den die Nominierung von Schulz bereits



jetzt auslöste, von Dauer, also zumindest nachhaltig bis zur

Bundestagswahl im September sein wird. Aufschlussreich ist allerdings

auch das Umfrageergebnis, das etwa zwei Drittel der Deutschen "Mister

EU" politisch für ein nahezu unbeschriebenes Blatt halten. Schulz

wird im Wahlkampf nicht nur mit seiner Authentizität, seiner

Klartext-Rhetorik punkten können, sondern er wird liefern müssen.

Inhaltlich muss er die glaubwürdige Alternative zur, zumindest

angeschlagenen, Angela Merkel sein. Eine schwere Aufgabe. Die Crux

für Schulz und seine Partei insgesamt ist, dass das

Gerechtigkeitsthema schon lange nicht mehr allein der SPD gehört. Die

Linke fordert viel forscher Umverteilung von oben nach unten. Die

Grünen tun das ebenfalls. Und selbst die Union, vor allem die CDU,

hat das Gerechtigkeitsthema entdeckt. Man schaue sich nur deren

Rentenpolitik an. Auch die AfD fischt mit populistischen Parolen im

Teich, den eigentlich die SPD für sich allein beansprucht hatte. Wie

Schulz bei so viel politischer Konkurrenz von allen Seiten den

"Markenkern" der SPD herausstellen will, ist ein Rätsel. Gegen die

Union, die wahrscheinlich die innere Sicherheit hoch hängen wird,

steht Schulz ziemlich blank da. Hinzu kommt, dass die SPD auch mit

Schulz keine wirkliche Machtoption besitzt. Mit der Vision von

Rot-Rot-Grün auf Bundesebene würden Wähler aus der Mitte eher

verschreckt. Davon abgesehen, würde ein solches Dreierbündnis

vermutlich von den Wahlergebnissen her keine Chance haben. Ähnlich

vage erscheint ein rot-grün-gelbes Dreierbündnis, wie es derzeit in

Mainz regiert. Dass ein Kanzler Schulz die widerstrebenden Partner

Grüne und Liberale zusammen halten kann, erscheint äußerst fraglich.

Bis zur Bundestagswahl kann aber noch viel geschehen. Auch anderswo

haben "Sausäcke" schon Wahlen gewonnen.







