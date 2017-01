Unsere Zukunft ist digital: Fachforum CAREER HUB 2017 fand großes Interesse

„Unsere Branche ist bereits mit vielen digitalen features und tools im Markt präsent – wir müssen aber noch stärker in diesen neuen digitalen Strukturen, Prozessen und Arbeitsabläufen denken…“, so die einhellige Expertenmeinung auf dem CAREER HUB 2017. Zwei Tage lang, vom 18. bis 19. Januar 2017, diskutierten Entscheider aus Wissenschaft und Wirtschaft, wie sich die Digitalisierung auch auf die Event-Industrie, auf Arbeitsprozesse, Berufspläne und die Weiterbildung auswirkt. Moderiert wurden alle Talk-Runden von Tanja Barleben, Pressesprecherin des Studieninstituts für Kommunikation.

1. Riesenandrang beim CAREER HUB 2017 auf der BEST OF EVENTS INTERNATIONAL in Dortmund

(firmenpresse) - Das rege Interesse veranlasste die Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH ein Team zum CAREER HUB zu senden, um per Live-Streaming über den CAREER HUB zu berichten. Zu sehen war das Streaming in Facebook. Zwei Top Social Influencerinnen, Christina Quast und Ute Krontih, informierten zudem unter Hashtag #CAREERHUB2017 auf Twitter über News und Highlights. Der Austausch sorgte zwischenzeitlich für hunderte von tweets, retweets und Weiterleitungen.



Michael Hosang, Geschäftsführer des Studieninstituts für Kommunikation, war beeindruckt vom konstruktiven Austausch unter den geladenen Experten: „Überzeugend war das Leitthema der Messe ‚Digitalisierung‘, das wir als strategischer Partner der BOE International auf dem CAREER HUB natürlich auf die Branche, die Anforderungen der Kunden und auf die Arbeit 4.0 bezogen haben. Wir waren selbst teilweise überrascht, wie weit sich etwa die Agenturen für Live-Kommunikation bereits in die Zukunft denken. Das ist ein starkes Signal. Und bestärkt unseren Kurs, Unternehmen und Agenturen beim Erlernen dieses neuen Prozessdenkens und bei der Erweiterung des Wissens ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.“



Enormer Zuspruch für Vorträge und Diskussionen beim Karrieretag



Am zweiten Messetag, dem sogenannten Karrieretag des CAREER HUB, erläuterten Unternehmensberater zusammen mit Dozenten und vor allem berufstätigen, erfolgreichen Eventmanagern, worauf es im Job ankommt, wie man sich auf diese Branche vorbereitet und welche Berufsbilder es gibt. Interessierte Zuhörer erfuhren ferner, wie die Anforderungen der künftigen Arbeitgeber und suchenden Unternehmen überhaupt aussehen und wie man sich zielgerichtet bewirbt. Junge Event-Manager berichteten über ihren Berufseinstieg und karrierefördernde Weiterbildungen.



Ziel der Initiatoren war es, dem Nachwuchs möglichst viele hilfreiche Informationen und konkrete Tipps zu vermitteln. Was auch gelang – für beide Messetage: Die Standbesucher wünschten sich hauptsächlich einen intensiveren Austausch und qualitative Beratungsgespräche über das Bildungsangebot des Studieninstitutes. Alina Piontek vom Beratungsteam: „Am ersten Messetag kamen sehr viele Standbesucher mit gezielten Fragen auf uns zu. Man merkte, dass sich viele gut auf das Beratungsgespräch vorbereitet hatten.“ Besonderes Interesse galt den Bildungsangeboten Bachelor of Science (B.Sc.) Messe- und Eventmanagement, Veranstaltungskaufmann/-frau (IHK), Eventmanager/in (IHK), Veranstaltungsfachwirte (IHK) und MBA Eventmarketing. Am Karrieretag verzeichnete das Beratungsteam des Studieninstitutes besonders viele Spontanbesucher.





Gelungene INA-Verleihung



Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung des 12. INA-Award Internationaler Nachwuchs Event Award. Dazu Michael Hosang,: „Die BOE 2017 hat sich als ein ganz besonderes Kaleidoskop präsentiert: Wir haben alle intensiv gesehen und erlebt, zu welchen kreativen Spitzenleistungen diese Branche in der Lage ist. Das wurde mit am deutlichsten bei der Verleihung der INA Nachwuchs Event Award und der Bea BlachReport Event Award.“



Mit ihrer Leidenschaft fürs Radfahren und einem energiegeladenen Konzept „Rebels on bike“ überzeugte Sina Weimert aus Frankfurt, Konzeptionerin bei VOSS+FISCHER. Den zweiten Platz in Silber erzielte Anita Wan, Junior-Konzeptionerin bei Pure Perfection, Wiesbaden, mit ihrem Konzept „RIDE to live better. Freelancer im Bereich Konzeption, Andreas Koch, freute sich über den dritten Platz und damit über Bronze. Der 27-Jährige überzeugte mit seiner Schreibe für seine Aktion „Erschaffe das Bike, das zu Dir passt“. Mit „Texterblut in den Adern“ tritt er als Stani Tellow auch bei Poetry Slams auf und kommuniziert im Social Web.



Moderiert wurde die gelungene Veranstaltung von Aljoscha Höhn und Lara Zell. Die 20-Jährige hatte am 13. Dezember 2016 beim fünften Wettbewerb um die beste Nachwuchsmoderation den ersten Platz erreicht. Siegerprämie war die Moderation des INA Awards. Initiatoren des Wettbewerbs für Nachwuchsmoderation: das Studieninstitut für Kommunikation und der BlachReport mit Unterstützung von Natascha Zuraw Coaching.



